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BBB 22

Maíra Cardi fala em traição de Jade com ex-namorado: 'Brasil comenta'

Influenciadora disse que pensou em 'usar' polêmicas de Arthur no jogo. "Eu relevo muita coisa que ela diz porque ela é uma menina e tem muito o que aprender!", disse Maíra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2022 às 12:33

Arthur Aguiar com a esposa Maíra Cardi
Arthur Aguiar com a esposa Maíra Cardi Crédito: Instagram/@arthuraguiar
Maira Cardi, 38, colocou em evidência uma suposta traição que a influenciadora Jade Picon teria cometido enquanto namorava João Guilherme. O casal esteve junto por três anos e terminou em agosto de 2021.
A esposa de Arthur Aguiar fez o comentário em resposta a um vídeo publicado no Instagram, no qual Jade diz aos amigos do BBB 22 que pensou em usar os problemas que Arthur teve antes de entrar no reality -como as traições dele durante os primeiros anos de casamento com Cardi- no Jogo da Discórdia, mas desistiu.
"Eu relevo muita coisa que ela diz porque ela é uma menina e tem muito o que aprender! Mas a verdade é que aprendemos errando e infelizmente ela vai aprender quebrando a cara e caindo mesmo! Arthur teve os erros dele e isso não é segredo para ninguém, aprendeu com os erros e tem se mostrado um ser humano em evolução incrível, tem sido exemplo para muitas pessoas", disse Cardi no comentário.
E continuou: "O jogo precisa ser analisado com o acontece lá dentro, eles ainda não foram arrebatados por Deus e lá não é o veredito eterno, aqui fora a vida não é um jogo e só cabe aos envolvidos nela decidir o que fazer [...] Quando a gente tem telhado de vidro a gente não aponta um dedo para o outro porque 4 se voltam para nós! O Brasil inteiro comenta da traição da moça com sei lá quem! Então é bom que o jogo dela fique lá dentro e aqui fora ela possa seguir a vida dela feliz deixando o Rei que mora na barriga dela lá dentro casa".
Emparedados na semana, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane aguardam a decisão do público e um deles deixará a disputa pelo prêmio, na noite desta terça-feira (8).
A noite de Paredão começou com Jade e Arthur já emparedados, uma vez que a sister atendeu ao Big Fone, no sábado (5). A surpresa garantia à pessoa que atendesse o telefone a ida direto para o Paredão ao lado de outra pessoa que ela indicasse.
A influenciadora escolheu levar Arthur Aguiar para o Paredão junto a ela. "Eu e você no paredão", disse a sister. Portanto, o público irá assistir ao embate entre os brothers. Já Jessilane foi indicada ao Paredão por Pedro Scooby, líder da semana.
Maíra Cardi comenta sobre Jade Picon
Maíra Cardi comenta sobre Jade Picon Crédito: Instagram/@ginaindelicada

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