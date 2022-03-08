Sol Almeida se casa pela segunda vez na Igreja e usa vestido de R$ 51 mil

A cantora Solange Almeida se casou com o empresário Monilton Moura Crédito: Reprodução/Instagram/@solangealmeida

Após se casar em uma igreja católica de Salvador, em 2012, com o empresário Wagner Miau, a cantora Solange Almeida subiu ao altar novamente, na última sexta-feira (4), com Monilton Moura. O fato deixou muitas pessoas curiosas, uma vez que é proibido no catolicismo se casar duas vezes na igreja, mesmo após o divórcio.

De acordo com a coluna Léo Dias, Solange teve que dar entrada em um pedido formal no Vaticano para conseguir se casar novamente na Igreja. A cantora teria feito uma nulidade da união, comprovando que ela e o ex-marido, Wagner Miau, não são um casal.

Depois do documento enviado, foi preciso aguardar uma resposta das autoridades da Igreja Católica no exterior. Para a felicidade do novo casal, Sol teve sua anulação confirmada pelo Vaticano, ficando livre para subir ao altar com Monilton Moura, em Fortaleza. Os dois decidiram convidar o Padre Fábio de Melo para realizar a cerimônia religiosa.

Em conversa com a coluna, o cerimonialista da festa, Felipe Aconteça, contou que Sol queria usar um vestido ‘digno de princesa’, por isso optou por uma peça da grife internacional Solutions Bridal by Unique Maison, que custou cerca de U$ 10 mil dólares, em torno de R$ 51 mil. Além disso, Sol exibiu um colar cravejado de brilhantes que formava o monograma do casamento.

Apesar do casamento ter sido adiado quatro vezes, o cerimonialista contou à coluna que conseguiu adaptar aos protocolos necessários. A cerimônia aconteceu na Igreja Pequeno Grande, uma das mais tradicionais de Fortaleza.

Além de celebrar a cerimônia, o padre Fábio de Melo soltou a voz e cantou ‘Vieste’. Já Sol entrou ao som da música March with Me. No dia 21 de novembro de 2020, Solange Almeida e Monilton Moura disseram sim no civil. Em uma cerimônia menor e para poucos amigos, o casal finalmente se casou no papel depois de uma longa espera por causa da pandemia da Covid-19.

Para levar a cantora até o local, um conversível Rolls Royce Silver Cloud ano 1959 deu conta do recado. Ao chegar na Igreja, muitos fãs estavam esperando Sol do lado de fora. Inclusive, o cerimonialista disse que a segurança do local precisou ser reforçada.