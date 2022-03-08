BBB 22

"BBB 22": Lollipop planeja comemoração especial caso Jade volte do Paredão

Influenciadora enfrenta Arthur Aguiar e Jessilane na sétima berlinda do reality. Jade Picon, Laís, Vyni e Eslovênia, do quarto Lollipop, tiveram uma conversa na cozinha da casa do Big Brother Brasil 22
Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2022 às 09:37

Arthur Aguiar e Jade Picon foram emparedados pelo Big Fone Crédito: Globo/Reprodução
Jade Picon, Laís, Vyni e Eslovênia, do quarto Lollipop, tiveram uma conversa na cozinha da casa do Big Brother Brasil 22 (Globo), e planejaram uma comemoração caso a influenciadora retorne de seu primeiro Paredão. Ela enfrenta Arthur Aguiar e Jessilane na sétima berlinda do reality show.
"Se der certo, a gente pula na piscina e grita: 'Chupa esse pirulito!'", disse Jade, em referência ao quarto lollipop. "Fechou, fechou!", concordou Laís. "Chupa esse pirulito'! Vai ser icônico!", disse Eslovênia.
Arthur Aguiar e Jade Picon foram emparedados pelo Big Fone, a influenciadora atendeu e escolheu o cantor para enfrentá-la na berlinda. Arthur, que ganhou a prova do anjo, imunizou Paulo André.
O líder da semana, Pedro Scooby, indicou Jessilane para o Paredão, sem direito de participar da Prova Bate e Volta. Já no confessionário, Eliezer e Gustavo foram os alvos da casa, mas o ex-casa de vidro, com seis votos, foi o mais votado.
Gustavo, no entanto, escapou da berlinda vencendo de virada a Prova Bate e Volta. Com isso, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane aguardam a decisão do público e um deles deixará a disputa pelo prêmio nesta terça-feira (8).

