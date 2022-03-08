"BBB 22": Eliezer é escolhido como o mais incoerente no Jogo da Discórdia

Eliezer durante o Jogo da Discórdia Crédito: Globo/Reprodução

O Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil 22 (Globo) aconteceu na noite desta segunda-feira (7). Os participantes tiveram que se reunir no gramado para a dinâmica que consistia em definir qual brother é o mais incoerente da casa.

Cada um deles teve que nomear uma pessoa e justificar sua escolha. Os que mais se destacaram no jogo como incoerentes foram; Eliezer (citado quatro vezes como incoerente); Arthur, Douglas Silva, Jade e Lucas ( duas vezes); Gustavo e Jessilane (um vez).

A dinâmica também foi marcada pelas trocas de acusações sobre incoerência, bate-boca e conflitos causados ainda pela formação do Paredão desta semana. A fala de Jade para defender sua permanência no jogo foi criticada durante o jogo.

Nesta terça-feira (8), acontece a 7ª eliminação do programa. O Paredão é formado por Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane. Confira a seguir tudo que rolou no Jogo da Discórdia:

Eliezer foi quem abriu a noite e segundo ele, Lucas é o mais incoerente da casa. Eli justificou sua escolha dizendo que Lucas se aproximou dele para falar sobre estratégias de jogo.

Lucas, por sua vez, se defendeu dizendo que conversar sobre jogo é uma forma de movimentar a casa. O brother escolheu Eliezer como o mais incoerente, justificando que ele se aproveitou de Natália para se livrar do paredão.

Durante o bate-boca, Lucas disse: "Se você não consegue defender seu grupo, eu consigo defender o meu, e faço isso desde o começo".

Em seguida foi a vez de Eslovênia apontar o incoerente da casa. Seu escolhido foi Gustavo. Em sua fala, Eslô disse que o brother não tem seguido o que disse na sua entrada no programa, sobre separar jogo de uma relação, e que ele tem uma "ar soberbo".

"Você é muito irritante. Não tenho medo de sair do programa e não tenho medo de você. Não obrigada a ser educada com você", disse a sister. Eles discutem até Vinicius se intrometer na treta e Tadeu Schmidt interromper.

Empareda, Jade foi apontada por Gustavo como incoerente e que seu discurso de defesa foi apelativo. "Se você é uma pessoa bem resolvida financeiramente, na sua idade, ótimo. Você apelou. Não sei se foi desespero, mas dizer que quer doar para 5 ou 15 instituições, achei incoerente com sua personalidade forte no jogo."

"Você pode fazer isso sem ganhar o prêmio."

Na sua vez, assim como Laís, Jade chamou Arthur ao palco do mais incoerente. Ela relembrou os conflitos das suas primeiras semanas na casa e fez acusações sobre estratégias de jogo do brother.

Arthur também diz que Jade é incoerente. Ao se defender, a sister diz que amanhã eles terão uma resposta. Arthur diz que "as damas vão primeiro" e reforça a fala de Gustavo de que o discurso de defesa de Jade no domingo (8) foi "super apelativo".

Jessilane, que também está emparedada, apontou Eliezer como incoerente por ele se aproximar de Natália para se livrar do Paredão. A professora foi a escolhida por Paulo André como incoerente da casa.

Na reta final da dinâmica, Natália escolheu Lucas como incoerente. A sister apontou que o brother não defende suas ideias e se limita no jogo. Segundo ela, ele se movimenta no jogo apenas para se defender e não para seu grupo, além de expor outros participantes.