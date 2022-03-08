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Na justiça

Ed Sheeran comparece à segunda audiência por suposto plágio em 'Shape of You'

Compositores Sami Chokri e Ross O'Donoghue acusam cantor de ter copiado refrão da música ‘Oh Why’, interpretada por Chokri
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Março de 2022 às 09:53

Ed Sheeran se apresenta no MTV EMA 2021, em Budapeste, na Hungria
Ed Sheeran participou da segunda audiência sobre os direitos autorais do mega hit Shape of You Crédito: Reuters/Folhapress
O cantor Ed Sheeran participou nesta segunda-feira, 7, em Londres, da segunda audiência sobre os direitos autorais do mega hit Shape of You, que acumula mais de 3 bilhões de reproduções no Spotify.
A música foi ainda a mais vendida do mundo em 2017. No processo, o artista é acusado de plagiar partes da música Oh Why, lançada em 2015, pelos compositores Sami Chokri e Ross O'Donoghue.
A música faz parte do álbum Solace de Chokri, que usa o nome artístico Sami Switch. Os músicos alegam que o refrão de Shape Of You, na parte "oh I, oh I, oh I, oh I", foi retirado do refrão de Oh Why, que diz: "oh why, oh why, oh why, oh".
De acordo com o site The Mirror, o advogado dos compositores declarou que Sheeran "pega emprestadas ideias e as coloca em suas músicas" e que "às vezes ele reconhece, mas às vezes não [...] depende de quem você é e se ele acha que pode se safar".
Já os advogados de defesa do cantor britânico disseram ao Supremo Tribunal que o artista e os coescritores creditados em Shape Of You não se lembram de terem ouvido a música Oh Why antes da batalha legal e "negam veementemente as alegações de cópia".
Em maio de 2018 Sheeran e seus coautores da música, Steven McCutcheon e John McDaid, pediram ao Supremo Tribunal que declarasse que não infringiram os direitos autorais de Chokri e O'Donoghue.
Dois meses depois, os compositores de Oh Why iniciaram o processo legal. O julgamento sobre a disputa dos direitos autorais deve durar três semanas.

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