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"BBB 22": Gustavo diz que não pisa mais no quarto Lollipop após voto de Laís

Brother terminou seu relacionamento com a médica. Gustavo ficou irritado por ter sido o participante que mais recebeu votos pela casa durante a formação do Paredão desta semana no Big Brother Brasil 22
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2022 às 09:48

Laís e Gustavo conversam na área externa da casa
Laís e Gustavo conversam na área externa da casa Crédito: Globo/Reprodução
Na madrugada de segunda-feira (7), Gustavo ficou irritado por ter sido o participante que mais recebeu votos pela casa durante a formação do Paredão desta semana no Big Brother Brasil 22 (Globo).
Irritado com a situação, o brother declarou que não pisa mais no quarto Lollipop -onde recebeu votos de um grupo específico. "Nunca mais piso naquele quarto", afirmou ele durante uma conversa com Arthur Aguiar e Paulo André.
"Tá falando sério?", perguntou o ator. "Seríssimo", afirmou Gustavo. No entanto, Paulo André aproveitou para fazer uma observação sobre o jogo. "Vai ter que entrar se quiser chegar no Top 10", ponderou.
"Eu fico fritando alguma coisa na cozinha enquanto finjo que estou dormindo", respondeu. Na sequência, o bacharel em Direito prometeu fogo no parquinho caso ganhe a liderança essa semana. "O Líder vai ser meu e eu quero ver seis cabeças fritando", declarou. "E o Eliezer é meu [alvo], óbvio!", finalizou, esclarecendo seu voto no brother.

FIM DO ROMANCE

O romance entre Laís e Gustavo parece ter chegado ao fim depois da formação do sétimo Paredão desta edição. Isso porque, o bacharel em Direito só não está na berlinda porque conseguiu se salvar com a Prova do Bate e Volta, pois ele foi o mais votado da casa.
O problema é que a maioria dos participantes que votaram em Gustavo são amigos e aliados de Laís, com quem ele mantinha um relacionamento no reality. O ex-morador da Casa de Vidro ficou bem chateado pela médica não protegê-lo do Paredão.
Gustavo levou seis votos, enquanto Eliezer levou cinco. Isso porque Laís votou em Natália e, ao "jogar o voto fora", acabou colocando o affair na berlinda.
Recentemente, Laís escapou da berlinda após Gustavo negociar com todos os amigos do Quarto Grunge. A lábia dele tirou a médica do Paredão, assim como ela queria.
Com Gustavo tendo ganhado a Prova do Bate e Volta, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessi, se enfrentam no sétimo Paredão do BBB 22.

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