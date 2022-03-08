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Tadeu Schmidt é parado na Lei Seca e elogia fiscais: 'só posso aplaudir'

Apresentador estava saindo do trabalho e compartilhou o momento em suas redes sociais. Com tudo certo, ele foi liberado e aproveitou para elogiar o trabalho dos agentes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Março de 2022 às 15:25

Tadeu Schmidt é parado na Lei Seca e elogia trabalho dos fiscais
Tadeu Schmidt é parado na Lei Seca e elogia trabalho dos fiscais Crédito: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt
Após o Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil, que se estendeu para o início da madrugada desta terça-feira, 8, Tadeu Schmidt saiu dos estúdios Globo para descansar em casa, mas acabou sendo parado no trânsito pela Lei Seca.
O apresentador compartilhou o momento no stories do seu Instagram. "Estão achando que é fácil? O cidadão sai do trabalho depois de 1h da manhã e ainda é parado na Lei Seca", escreveu.
Com tudo certo, ele foi liberado e aproveitou para elogiar o trabalho dos agentes. "Mas é uma fiscalização tão importante e feita com tanta educação e cordialidade, que eu só posso aplaudir."
Tadeu Schmidt é parado na Lei Seca e elogia fiscais
Tadeu Schmidt é parado na Lei Seca e elogia fiscais Crédito: Reprodução/Instagram/@@tadeuschmidt

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