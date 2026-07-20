Lancha em formato de carro chama a atenção na Baía de Vitória; vídeo

Muita gente viu nas redes sociais e achou que era vídeo de inteligência artificial. Mas é verdade: uma lancha em formato de carro esportivo começou a circular pela Baía de Vitória na última sexta-feira (18) e vem chamando a atenção de quem passa pela região.





A embarcação é fabricada no Sul do Brasil, acomoda até 4 pessoas e é equipado com motor de popa Mercury 60 HP. O modelo faz parte de uma linha de embarcações esportivas, que reúne diferentes versões com o mesmo conceito de design inspirado em carros esportivos.





Segundo a fabricante, a velocidade é de 20 a 40 mph (cerca de 32 a 64 km/h), com tanque de 70 litros. As "rodas" são apenas decorativas.