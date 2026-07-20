Lancha em formato de carro chama a atenção na Baía de Vitória; vídeo

Muita gente viu nas redes sociais e achou que era vídeo de inteligência artificial. Mas é verdade: uma lancha em formato de carro esportivo começou a circular pela Baía de Vitória na última sexta-feira (18) e vem chamando a atenção de quem passa pela região.
A embarcação é fabricada no Sul do Brasil, acomoda até 4 pessoas e é equipado com motor de popa Mercury 60 HP. O modelo faz parte de uma linha de embarcações esportivas, que reúne diferentes versões com o mesmo conceito de design inspirado em carros esportivos.
Segundo a fabricante, a velocidade é de 20 a 40 mph (cerca de 32 a 64 km/h), com tanque de 70 litros. As "rodas" são apenas decorativas.
O “carro aquático” que circula pela Baía de Vitória pertence ao empresário Fabio Tinta. Em conversa com A Gazeta, ele contou que está representando a empresa aqui no Espírito Santo.
“Vitória tem tudo a ver, é uma ilha, para o turismo é tudo de bom. Ele chegou na sexta-feira e já viralizou por ser diferente, o pessoal fica impressionado”, detalhou.
Nas redes sociais, algumas pessoas chegaram a duvidar de que a imagem era real, já que, de longe, parece um carro comum andando sobre as águas. “Achei que eu estava doida quando ele passou aqui na frente de casa”, brincou uma internauta.