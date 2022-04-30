Juliette, Parangolé e Olodum agitam o sábado (30) no ES; veja agenda

Shows
Juliette
A partir das 21h, no Privilège. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia solidária), R$ 110 (espaço privilège superior/ meia/ 2º lote) e R$ 140 (espaço privilège/ inteira/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Nosso Axé
Com Olodum, Regional da Nair e Xá da Índia. A partir das 18h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia/ lote 4); R$ 110 (camarote/ meia/ lote 4), à venda no site superticket.com.br.
Oxe! Saulo
A partir das 18h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. INGRESSOS ESGOTADOS
Elite do Pagode
Com Vitinho, D'Moleque, Pele Morena e Dj Lelinho. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 30 (pista/meia/ lote 2) e R$ 50 (área vip/ meia/ lote 2), à venda no site lebillet.com.br.
Tiee
A partir das 22h, na Fazendinha. Rodovia Serafim Derenzi, 2925, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 50 (pista/ 3º lote) e R$ 70 (camarote), à venda no site superticket.com.br. Informações:( 27) 99930-0312.
Samba
Com Samba de Quintal. A partir das 13, no Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.
Parangolé
A partir das 19h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Samba de Raiz
Com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Serginho. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Beat Locks
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
MarsuFrontini
A partir das 20h, na Cervejaria Incrível. R. Pernambuco, 361 - Bicanga, Serra. Couvert: R$ 10.
Prime Fest
Com Japinha Conde. A partir das 20h, no Clube no Grau. ES-264, Santa Maria de Jetibá. Ingressos: R$ 50 (pista/ meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Black Pantera
No Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (promocional), à venda pelo número (27) 98116-3325.
FUNKNEJO
Com Pedro & Luan e Dj Mk Moraes. A partir das 22h, no Alto da Serra Butequim. BR-482, Conceição, Alegre. Ingressos: R$ 15 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br
Sábado Sertanejo
Com Luccas & Filipe, Rickson Maioli e Dj Júnior Ceará. No Barrerito Chopperia. R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica. Entrada: R$ 20.
Pagolife e Leley
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Um Sábado
Com Dione & Thiago, Pagode & Cia, Nesse Clima & Dj Marcinho. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Sábado na Wood's
Com Pedro & Lucas, Dj Sheep e Higino & Gabriel. A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
De volta aos anos 80 e 90
Com Blacksete e banda Fortsom. A partir das 22h, no Clube Arci. R. Lurdes Santos, 60, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 32,50 (individual/ promocional), à venda no site clubearci.com.br.
Baile do Brega
Com Juliano Couto, Kiko da Vila, Filipe Fantin, Lebarch e RD do SM. A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares.
White Party
Com Ester Fraga, Luiz Vitor e PH7. A partir das 22h, no Let's Guriri. R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus.
Sábado no Let's
Com Sambadm, Breno & Bernardo, Dj Feel e Dj Paulo. A partir das 22h, no Let's Colatina. Av. Fidelis Ferrari, Castelo Branco, Colatina.
Betto Luck
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Festas
Groove Delight
A partir das 23h, Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Sábado na Pink
Com Mc 2 Jhon, Lukão, Phill Fernandes e Alec. A partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (pista/ meia) e R$ 70 (mezanino/ meia), à venda no site superticket.com.br.
E-Motions
Com Brunelli, Catrinck, Ecolift, Edjie, Luíza Neves e Marçal. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 30 (2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Blecaute
Especial Long Set com Temponi. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40, à venda no site sympla.com.br ou R$ 50 na portaria.
2K
Especial Long Set com Madson. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
EMO Never Dies
DJs Gabriel EMØ, EmO Lee Raizer, EmoLaila, YasDemo, † Hells †, Xx_HnRqS_xX. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20, à venda no site sympla.com.br.
Vibe Carioca
A partir das 23h59, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (com nome na lista) e R$ 50 na portaria.
Especial
Diogo Vilela em Cauby Uma Paixão
Estrelado por Diogo Vilela, o musical “Cauby, uma paixão” abre a programação da 15ª edição do Circuito Cultural Unimed. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ plateia), R$ 80 (meia/ balcão) e R$ 25 (meia/ mezanino), à venda no site lebillet.com.br.
Babado Cultural
Com roda de conversa, lançamento de livro e apresentações culturais. No Babado Bar. R. Leopoldo Gomes de Sales, Goiabeiras, Vitória Às 16h, roda de conversa especial de lançamento do livro da jornalista, Déborah Sathler. Em seguida, apresentação da Banda de Congo Madalenas do Jucu e para encerrar a noite, show com Paulo Bruni e Banda. Entrada franca.
Festa do Socol
Com gastronomia, missa e programação musical. Às 20h, show de Raian Sarty e às 23h30 show com Trio Chocomel, na Comunidade Alto Bananeiras em Venda Nova do Imigrante. Entrada: R$ 10.
33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá
Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos. Às 13h, Roda de Contos e Causos em Pomerano. Em seguida, participação Família Fritz e Frida, Grupo de Danças Holland Dans, Gugu da Concertina e Tales e “Gêmeos do Fandango”. No Centro de Vivência da Terceira Idade de Alto Rio Possmoser.
Circuito de Teatro e Dança de Vitória
O evento tem apresentações de teatro, circo e dança distribuídas no Centro Histórico da Capital capixaba. A partir das 10h: "Hoje tem palhaçada? Tem, sim senhor!", com Grupo Árvore; Às 16h: "Ni una Ni uno", com Cordão; Às 18h: "Andora Sem Fronteiras", com Cia de Dança Andora. Na concha acústica do Parque Moscoso; Às 19h, "Pontos Cardeais", com Grupo Cria no Auditório da FAFI.O público deve chegar 30 minutos antes de cada espetáculo para retirada do ingresso. Entrada franca.
Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal
Evento em cinco etapas contempla diversas cidades do estado, com muita cerveja artesanal e gastronomia, artesanato e produtos da agroindústria local e programação musical. No Centro de Santa Teresa. A partir das 11h30, Lançamento oficial do festival Santa Jazz 2022; Às 12h30, Dicas de sommelier; Às 13h, Eudine Gular e Planeta Blues; Às 15h, Alexandre Borges Quinteto; Às 20h, Chico Chagas e Yuval Ben Lior (Israel) e para encerrar show com Duets às 22h. Entrada franca.
Carnivoria
Festival com 10 estações de churrasco, cerveja artesanal, espaço kids e programação musical. Às 14h, show com Gabriel Felipe, às 17h, show com The Crew, e, às 20h, show com Replay. No estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Para rir
Em pé na Rede
Com Victor Camejo, Rominho Braga e Osmar Campbell. O show tem duas sessões, uma às 20h e outra às 22h30, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Procissão Fotográfica
Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Lazer
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha na Pracinha do Praia, piso L1. Entrada franca.