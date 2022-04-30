Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Juliette, Parangolé e Olodum agitam o sábado (30) no ES; veja agenda

Recheada de eventos, agenda ainda conta outros shows, como Tiee, baladas e festivais culturais e gastronômicos no ES; veja a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 12:56

Shows

Juliette

A partir das 21h, no Privilège. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia solidária), R$ 110 (espaço privilège superior/ meia/ 2º lote) e R$ 140 (espaço privilège/ inteira/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.

Nosso Axé

Com Olodum, Regional da Nair e Xá da Índia. A partir das 18h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia/ lote 4); R$ 110 (camarote/ meia/ lote 4), à venda no site superticket.com.br

Oxe! Saulo

A partir das 18h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória.  INGRESSOS ESGOTADOS

Elite do Pagode

Com Vitinho, D'Moleque, Pele Morena e Dj Lelinho. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 30 (pista/meia/ lote 2) e R$ 50 (área vip/ meia/ lote 2), à venda no site lebillet.com.br.

Tiee

A partir das 22h, na Fazendinha. Rodovia Serafim Derenzi, 2925, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 50 (pista/ 3º lote) e R$ 70 (camarote), à venda no site superticket.com.br. Informações:( 27) 99930-0312.

Samba

Com Samba de Quintal. A partir das 13, no Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.

Parangolé

A partir das 19h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.

Samba de Raiz

Com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Serginho. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Beat Locks

A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.

MarsuFrontini

A partir das 20h, na Cervejaria Incrível. R. Pernambuco, 361 - Bicanga, Serra. Couvert: R$ 10.

Prime Fest

Com Japinha Conde. A partir das 20h, no Clube no Grau. ES-264, Santa Maria de Jetibá. Ingressos: R$ 50 (pista/ meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.

Black Pantera

No Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (promocional), à venda pelo número (27) 98116-3325.

FUNKNEJO

Com Pedro & Luan e Dj Mk Moraes. A partir das 22h, no Alto da Serra Butequim. BR-482, Conceição, Alegre. Ingressos: R$ 15 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br

Sábado Sertanejo

Com Luccas & Filipe, Rickson Maioli e Dj Júnior Ceará. No Barrerito Chopperia. R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica. Entrada: R$ 20.

Pagolife e Leley

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.

Um Sábado

Com Dione & Thiago, Pagode & Cia, Nesse Clima & Dj Marcinho. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.

Sábado na Wood's

Com Pedro & Lucas, Dj Sheep e Higino & Gabriel. A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. 

De volta aos anos 80 e 90

Com Blacksete e banda Fortsom. A partir das 22h, no Clube Arci. R. Lurdes Santos, 60, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 32,50 (individual/ promocional), à venda no site clubearci.com.br.

Baile do Brega

Com Juliano Couto, Kiko da Vila, Filipe Fantin, Lebarch e RD do SM. A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares.

White Party

Com Ester Fraga, Luiz Vitor e PH7. A partir das 22h, no Let's Guriri. R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus. 

Sábado no Let's

Com Sambadm, Breno & Bernardo, Dj Feel e Dj Paulo. A partir das 22h, no Let's Colatina. Av. Fidelis Ferrari, Castelo Branco, Colatina. 

Betto Luck

A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.

Festas

Groove Delight

A partir das 23h, Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.

Sábado na Pink

Com Mc 2 Jhon, Lukão, Phill Fernandes e Alec. A partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (pista/ meia) e R$ 70 (mezanino/ meia), à venda no site superticket.com.br.

E-Motions

Com Brunelli, Catrinck, Ecolift, Edjie, Luíza Neves e Marçal. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 30 (2º lote), à venda no site  superticket.com.br.

Blecaute

Especial Long Set com Temponi. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40, à venda no site sympla.com.br ou R$ 50 na portaria.

2K

Especial Long Set com Madson. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

EMO Never Dies

DJs Gabriel EMØ, EmO Lee Raizer, EmoLaila, YasDemo, † Hells †, Xx_HnRqS_xX. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20, à venda no site sympla.com.br.

Vibe Carioca

A partir das 23h59, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (com nome na lista) e R$ 50 na portaria.

Especial

Diogo Vilela em Cauby Uma Paixão

Estrelado por Diogo Vilela, o musical “Cauby, uma paixão” abre a programação da 15ª edição do Circuito Cultural Unimed. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ plateia), R$ 80 (meia/ balcão) e R$ 25 (meia/ mezanino), à venda no site lebillet.com.br.

Babado Cultural

Com roda de conversa, lançamento de livro e  apresentações culturais. No Babado Bar. R. Leopoldo Gomes de Sales, Goiabeiras, Vitória Às 16h, roda de conversa especial de lançamento do livro da jornalista, Déborah Sathler. Em seguida, apresentação da Banda de Congo Madalenas do Jucu e para encerrar a noite, show com Paulo Bruni e Banda. Entrada franca.

Festa do Socol

Com gastronomia, missa e programação musical. Às 20h, show de Raian Sarty e às 23h30 show com Trio Chocomel, na Comunidade Alto Bananeiras em Venda Nova do Imigrante. Entrada: R$ 10.

33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá

Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos. Às 13h, Roda de Contos e Causos em Pomerano. Em seguida, participação Família Fritz e Frida, Grupo de Danças Holland Dans, Gugu da Concertina e Tales e “Gêmeos do Fandango”. No Centro de Vivência da Terceira Idade de Alto Rio Possmoser.

Circuito de Teatro e Dança de Vitória

O evento tem apresentações de teatro, circo e dança distribuídas no Centro Histórico da Capital capixaba. A partir das 10h: "Hoje tem palhaçada? Tem, sim senhor!", com Grupo Árvore; Às 16h: "Ni una Ni uno", com Cordão; Às 18h: "Andora Sem Fronteiras", com Cia de Dança Andora. Na concha acústica do Parque Moscoso; Às 19h, "Pontos Cardeais", com Grupo Cria no Auditório da FAFI.O público deve chegar 30 minutos antes de cada espetáculo para retirada do ingresso. Entrada franca.

Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal

Evento em cinco etapas contempla diversas cidades do estado, com muita cerveja artesanal e gastronomia, artesanato e produtos da agroindústria local e programação musical. No Centro de Santa Teresa. A partir das 11h30, Lançamento oficial do festival Santa Jazz 2022; Às 12h30, Dicas de sommelier; Às 13h, Eudine Gular e Planeta Blues; Às 15h, Alexandre Borges Quinteto; Às 20h, Chico Chagas e Yuval Ben Lior (Israel) e para encerrar show com Duets às 22h. Entrada franca.

Carnivoria

Festival com 10 estações de churrasco, cerveja artesanal, espaço kids e programação musical. Às 14h, show com Gabriel Felipe, às 17h, show com The Crew, e, às 20h, show com Replay. No estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.

Para rir

Em pé na Rede

Com Victor Camejo, Rominho Braga e Osmar Campbell. O show tem duas sessões, uma às 20h e outra às 22h30, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site vixcomedyclub.com.br.

Exposições

Ato Falho

Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.

Procissão Fotográfica

Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.

Mãos que Tocam o Barro

A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.

Lazer

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha na Pracinha do Praia, piso L1. Entrada franca.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados