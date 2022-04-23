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Coachella

Juliette, Anitta e Camila Cabello se encontram nos bastidores do Coachella

Após o show de Anitta no festival, as três cantoras se divertiram e gravaram stories juntas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 15:59

Juliette, Anitta e Camila Cabello se encontram nos bastidores do Coachella
Juliette, Anitta e Camila Cabello se encontram nos bastidores do Coachella Crédito: Reprodução/Instagram/@juliette
Anitta, Juliette e Camila Cabello se encontraram nos bastidores do Coachella nesta sexta-feira, 22. Depois de mais um grande show de Anitta, no qual Juliette e Camila estavam presentes para prestigiá-la, o trio se reuniu no camarim da cantora e divertiu os fãs que acompanharam o momento nas redes sociais.
Juliette não escondeu a emoção e vibrou ao conhecer a cantora cubana. Anitta mostrou o encontro nos stories e disse, apontando para Camila: "Ela falou em português". "Eu quero ser meio brasileira", declarou a cubana.
Já Juliette comentou que Camila entende bem a língua portuguesa: "Ela entende tudo. Eu disse que não sei falar em inglês e ela: 'Eu sei falar português'". Anitta ainda brincou, se referindo às outras duas: "A amizade que a gente não sabia que precisava".
A campeã do BBB 21 não perdeu a oportunidade e publicou uma foto com as cantoras nos stories do Instagram.

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