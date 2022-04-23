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Tatá Werneck elogia namoro de Fernanda Souza e diz que trocaria Rafa por Sandy

'Agora sim estamos e crise', brinca ela nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 11:38

Tatá Werneck com o marido Rafa Vitti
Tatá Werneck com o marido Rafa Vitti Crédito: Reprodução/Instagram/tatawerneck
Tatá Werneck, 38, foi uma das celebridades que mais ficaram animadas ao ver que a amiga e atriz Fernanda Souza está namorando Eduarda Porto. Ambas anunciaram o romance nas redes sociais.
A apresentadora usou do humor que já é habitual para comentar a novidade. "Depois de ver a notícia linda da Fernandinha, eu falei pro Rafa: 'Quero que saiba que eu trocaria você pela Sandy', e ele disse: 'eu também'. Agora sim estamos em crise", divertiu-se.
Outras famosas como Sandy, Luisa Sonza, Ana Clara, Fernanda Gentil, Mariana Rios, Brunna Gonçalves e Preta Gil deixaram seus recados de apoio às duas.
"Que lindas!! Viva ao amor", escreveu a ex-BBB Brunna. "Vim correndo porque ouvi uma explosão de amor! Feliz demais de ver vocês felizes, amando e sendo amadas! Estamos jogando mais amor daqui", comentou a jornalista Fernanda Gentil.
Este é o primeiro relacionamento público da atriz desde que se divorciou de Thiaguinho, após oito anos de casamento, em 2019. Ela parabenizou o ex-marido após o cantor assumir namoro com a ex-BBB Carol Peixinho.
A questão da crise levantada por Tatá de forma divertida é uma resposta a quem disse que ela e o ator Rafa Vitti viveriam problemas no casamento.
Ela usou suas redes sociais na quinta-feira (21) para desmentir os boatos de que estaria se separando. "Parem com essa energia recalcada. Me deixem transar em paz", disparou a artista no Twitter.

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