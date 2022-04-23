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Casamento

Sheron Menezzes e Saulo Camilo se casam em praia do Rio

Casal já havia feito cerimônia civil, mas agora deu festa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 14:56

Sheron Menezzes e Saulo Camilo se casam em praia do Rio
Sheron Menezzes e Saulo Camilo se casam em praia do Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@sheronmenezzes
O casal Sheron Menezzes e Saulo Camilo se casou com direito a cerimônia em uma praia do Rio de Janeiro. Trechos da cerimônia foram publicados por uma conta nas redes sociais. Ambos estão juntos há 10 anos e têm um filho de quatro anos.
"A gente terminou a cerimônia nessa vibe! Aliás, a cerimônia inteira foi nessa vibe! A gente riu, chorou, vibrou e celebrou muito esse amor. Que honra foi poder contar essa história e terminar essa celebração, pela primeira vez, no meio da galera", publicou a página.
Em março, ambos se casaram em cerimônia íntima no religioso. "E no civil nós dissemos sim! Essa é a nossa energia! São dez anos de muitos motivos para comemorar e celebraremos cada um deles. E ainda não acabou, passa logo tempo, que tô ansiosa pra próxima etapa", publicou a atriz na legenda de algumas fotos.
Muitos famosos fizeram questão de parabenizar o casal. "Lindos, viva esse amor", escreveu Cris Vianna. "Felicidades", escreveu Fabiula Nascimento. "Parabéns", postou Thelma Assis. "Que lindo vocês", felicitou Carol Trentini.
Benjamin, filho deles, nasceu em outubro de 2017. Na ocasião, ela emocionou seus seguidores com a primeira imagem do filho nascido às 23h23 do dia 19 de outubro, de parto natural. O garoto chegou ao mundo com 3 quilos e 49 centímetros. "Lindão mesmo", escreve a mãe.
Na imagem divulgada no Instagram da atriz, Menezes aparecia segurando o bebê instantes depois do parto. A foto de "Benji" --como a atriz o apelidou-- teve mais de 60 mil curtidas só na primeira hora depois de publicada.
"Um dia pedi pro Papai do Céu um amor pra vida toda. Eu nem sabia o que estava pedindo", escreveu a atriz na legenda da imagem.
"Mas então, quando já nem lembrava mais o que tinha pedido, ele chegou. Chegou chegando e da maneira que eu não planejei. Veio do jeitinho dele, rápido e já com muitas emoções pra contar", completou.

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