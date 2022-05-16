Juliette dá aval para fã tatuar seu nome em lugar inusitado; descubra onde

Juliette Freire Crédito: Reprodução/Instagram @juliette

De tanto que um fã "aperreou" a cantora Juliette, 32, ela acabou cedendo e deu o aval para um pedido inusitado dele para a criação de uma tatuagem com seu nome.

Durante papo no Altas Horas (Globo) deste sábado (14), a campeã do Big Brother Brasil 21 revelou que sugeriu uma parte do corpo bastante diferente para o jovem receber o desenho.

"Tenho um fã que me 'aperreava' muito para fazer uma tatuagem com meu nome. Eu falei para ele fazer na bunda", relembrou ela. Perguntada por Serginho Groisman se ele havia cumprido o feito, a resposta foi positiva.

"Ele fez mesmo. E me mostrou ao vivo. Foi só do ladinho, ficou legal. Ainda bem", divertiu-se.