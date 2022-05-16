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Marina Ruy Barbosa critica cancelamento: 'Vão criar ídolos superficiais'

Atriz saiu em defesa de Luísa Sonza após desabafo sobre postura de fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 08:15

Marina Ruy Barbosa critica cancelamento
Marina Ruy Barbosa critica cancelamento Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
A atriz Marina Ruy Barbosa, 26, saiu em defesa da cantora Luísa Sonza, 23, após repercutir um desabafo dela ao Saia Justa (GNT), no qual rememora toda a turbulência pela qual passou e o cancelamento que sofreu e ainda sofre na internet.
Inconformada com a forma como algumas pessoas agem com os artistas, Marina pediu por mais empatia e disse que se continuar essa onda de ódio virtual, as pessoas "vão criar uma geração de ídolos e pessoas da mídia cada vez mais distantes, superficiais e com medo".
"Medo do ódio. Uma geração que muitas vezes vai se afastar de tudo por sobrevivência. Eu tô falando isso porque hoje na terapia retomei vários assuntos de gatilhos. E vi esse vídeo da Luísa e chorei", disse.
Em outro trecho, ela opina que as abordagens estão cada vez mais irresponsáveis e que isso pode gerar consequências catastróficas na cabeça das pessoas.
"Saúde mental é assunto sério. Não seja o causador da perda de saúde de alguém. Não seja esse tipo de ser de ódio. De amor pra quem você gosta. Se não gosta, apenas ignore. Não perca tempo querendo entristecer ou atacar alguém", escreveu.
Na entrevista em questão, Luísa contou que era xingada na rua por desconhecidos e que até ameaças de morte recebia de pessoas que sabiam o endereço completo de seus familiares.

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