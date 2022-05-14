Morre o cineasta Breno Silveira, diretor de 'Dois Filhos de Francisco'

O cineasta Breno Silveira morreu, neste sábado (14), aos 58 anos. Ele vinha gravando o filme "Dona Vitória" deste o último dia 1º, em Limoeiro, no interior de Pernambuco, e sofreu um infarto no set. O diretor ficou conhecido por seu trabalho em filmes como "Dois Filhos de Francisco", "Gonzaga: De Pai Para Filho" e "Entre Irmãs".
Um dos pontos altos de sua carreira, o filme biográfico da dupla Zezé Di Camargo e Luciano e seu pai, que dá nome à produção, lançado em 2005, foi o escolhido para ser o filme brasileiro a disputar o Oscar, apesar de não ter avançado às etapas finais. Posteriormente, Breno chegou a ser o encenador de um musical no teatro baseado na história.
O último longa em que estava trabalhando, "Dona Vitória", marcaria o retorno de Fernanda Montenegro ao cinema, depois de muito tempo trabalhando apenas na TV. Com roteiro de Paula Fiuza, a história retrata a vida de uma aposentada alagoana que desmontou uma quadrilha carioca de traficantes e policiais por meio de filmagens feitas da janela do seu prédio, em Copacabana.