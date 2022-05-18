Palhaços circulam com Fusca por bairros de Vitória levando diversão

"Fuscalhaços" levará alegria e diversão a 10 bairros de Vitória Crédito: Divulgação

Como diria o inesquecível Teixeirinha, em seu clássico "O Mundo do Circo", /Hoje tem marmelada? / Tem sim senhor!!!"... Na verdade, tem circo, palhaçada (e marmelada) não só hoje, mas até a próxima segunda (23), circulando por 10 bairros de Vitória!

Não entendeu? Calma que "HZ" explica tintim por tintim. Na verdade, vai rolar um cortejo de cinco palhaços a bordo de um fusca roxo (isso mesmo, não é fuscão preto!) fazendo muito barulho e confusão pelas ruas de Piedade, Fonte Grande, Ilha do Príncipe, Goiabeiras, São Benedito, Itararé, Jaubur, Morro do Moscoso, Morro da Capixaba e Bairro Resistência.

O "bafulê" acontece de quarta (18) a segunda (23), sempre em dois horários diários. O cortejo circense “Fuscalhaços” - que tem apoio da Lei Rubem Braga - é uma criação coletiva do Grupo Árvore Casa das Artes, em parceria com artistas circenses do Estado.

Cada atividade dura em média duas horas, sempre começando próximo a escolas municipais e seguindo um roteiro previamente desenhado junto a lideranças comunitárias, priorizando ruas com maior movimentação de pessoas.

A ideia das apresentações surgiu durante o período da pandemia da Covid-19, em que passamos pelo triste momento do isolamento social. Agora, com a nova realidade sanitária, a trupe “viajará” de bairro em bairro, se apresentando para um público onde dificilmente produções teatrais e circenses chegam.

"Queremos gerar acesso à arte para uma camada de pessoas, moradores da cidade de Vitória, que geralmente não têm oportunidade de assistir a atividades culturais. A apresentação foi pensada em um cortejo realizado a pé com o apoio de um fusca que leva os equipamentos de circo e também faz o suporte de som mecânico", explica Wyller Villaças, um dos artistas participantes.

Um dia antes de cada apresentação, um carro de som vai até as localidades onde serão realizadas as ações a fim de realizar uma divulgação aos moradores. Bem década de 1960 e 1970, mesmo, em puro clima de nostalgia.

Ah, sim: durante a preparação do cortejo, o Árvore Casa das Artes realizou, juntamente com lideranças dos bairros contemplados, um mapeamento de moradores acamados ou que perderam a mobilidade e não conseguem mais sair de suas residências.

Nessas casas, a trupe realizará uma parada especial com a realização de números de palhaçaria e cantorias de serenatas. A diversão (solidária) vai correr solta!

VEJA OS BAIRROS POR ONDE VÃO PASSAR OS "FUSCALHAÇOS"