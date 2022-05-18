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Até segunda (23)

Palhaços circulam com Fusca por bairros de Vitória levando diversão

Criação coletiva do Grupo Árvore Casa das Artes, o projeto "Fuscalhaços" percorrerá ruas de localidades periféricas da capital capixaba levando gratuitamente a magia do circo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 07:00

"Fuscalhaços" levará alegria e diversão a 10 bairros de Vitória Crédito: Divulgação
Como diria o inesquecível Teixeirinha, em seu clássico "O Mundo do Circo", /Hoje tem marmelada? / Tem sim senhor!!!"...  Na verdade, tem circo, palhaçada (e marmelada) não só hoje, mas até a próxima segunda (23), circulando por 10 bairros de Vitória!

via GIPHY

Não entendeu? Calma que "HZ" explica tintim por tintim. Na verdade, vai rolar um cortejo de cinco palhaços a bordo de um fusca roxo (isso mesmo, não é fuscão preto!) fazendo muito barulho e confusão pelas ruas de Piedade, Fonte Grande, Ilha do Príncipe, Goiabeiras, São Benedito, Itararé, Jaubur, Morro do Moscoso, Morro da Capixaba e Bairro Resistência.
O "bafulê" acontece de quarta (18) a segunda (23), sempre em dois horários diários. O cortejo circense “Fuscalhaços” - que tem apoio da Lei Rubem Braga - é uma criação coletiva do Grupo Árvore Casa das Artes, em parceria com artistas circenses do Estado.
Cada atividade dura em média duas horas, sempre começando próximo a escolas municipais e seguindo um roteiro previamente desenhado junto a lideranças comunitárias, priorizando ruas com maior movimentação de pessoas.

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A ideia das apresentações surgiu durante o período da pandemia da Covid-19, em que passamos pelo triste momento do isolamento social. Agora, com a nova realidade sanitária, a trupe “viajará” de bairro em bairro, se apresentando para um público onde dificilmente produções teatrais e circenses chegam.
"Queremos gerar acesso à arte para uma camada de pessoas, moradores da cidade de Vitória, que geralmente não têm oportunidade de assistir a atividades culturais. A apresentação foi pensada em um cortejo realizado a pé com o apoio de um fusca que leva os equipamentos de circo e também faz o suporte de som mecânico", explica Wyller Villaças, um dos artistas participantes.
Um dia antes de cada apresentação, um carro de som vai até as localidades onde serão realizadas as ações a fim de realizar uma divulgação aos moradores. Bem década de 1960 e 1970, mesmo, em puro clima de nostalgia. 
Ah, sim: durante a preparação do cortejo, o Árvore Casa das Artes realizou, juntamente com lideranças dos bairros contemplados, um mapeamento de moradores acamados ou que perderam a mobilidade e não conseguem mais sair de suas residências.
Nessas casas, a trupe realizará uma parada especial com a realização de números de palhaçaria e cantorias de serenatas. A diversão (solidária) vai correr solta!

VEJA OS BAIRROS POR ONDE VÃO PASSAR OS "FUSCALHAÇOS"

  • QUARTA (18) 
  • 9h - Morro da Piedade
  • 15h - Morro da Fonte Grande

  • QUINTA (19) 
  • 16h30 - Ilha do Príncipe
  • 19h30 - Goiabeiras

  • SÁBADO (21) 
  • 9h - São Benedito
  • 15h - Itararé 21/05

  • DOMINGO (22) 
  • 9h - Jaburu
  • 15h - Morro do Moscoso

  • SEGUNDA (23) 
  • 9h - Morro da Capixaba
  • 15h30 - Bairro Resistência

  • ATENÇÃO: Sexta (20) não haverá apresentação

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