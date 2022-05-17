Parque Moscoso terá shows e atividades para crianças nos 110 anos

Parque Moscoso, no Centro de Vitória Crédito: Acervo Fotografia Sevog/PMV

O Parque Moscoso, um dos pontos mais famosos da capital, completa 110 anos neste mês. Para comemorar a data, a Prefeitura de Vitória organizou uma programação até quinta-feira (19) com oficinas, jogos, exposição, show e o famoso parabéns. Tudo acontece sempre das 8h às 17h, no parque localizado na Av. Cleto Nunes, no Centro de Vitória.

Nesta terça (17), quarta (18) e quinta (19), os visitantes podem conferir uma exposição de fotos que fazem uma viagem ao passado. Mas cada dia terá uma programação exclusiva.

O destaque é na quinta-feira (19), quando acontece o parabéns ao parque entre 10h e 10h30 e terá uma programação com atividades para as crianças durante o dia. Além disso, o músico Gustavo Mackaco encerra tudo com um grande show, das 19h às 21h30.

O QUE ROLA NA TERÇA

A turma que gosta de se exercitar pode aproveitar, nesta terça (17), as aulas de alongamento, com orientações gerais sobre o cuidado com o corpo. Serão três turmas de 25 a 35 pessoas, iniciando de hora em hora e com a duração de 40 minutos.

No mesmo dia, os visitantes podem aproveitar para melhorar o conhecimento em saúde, já que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) apresenta a exposição de maquete com os temas arboviroses (dengue, zyka, chikungunya) e guarda responsável, jogo "Caminho da Dengue" e uma oficina de reutilização "do lixo ao luxo".

Parque Moscoso, no Centro de Vitória Crédito: Acervo Fotografia Sevog/PMV

A Guarda Municipal, por meio da equipe de projetos sociais, fará a distribuição de livrinhos da guarda para crianças e disponibilizará um quadriciclo e uma viatura para foto com os pequenos. Além de uma abordagem de conscientização sobre o abuso infantil.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, levará os adolescentes e idosos atendidos pelo serviço para apresentações musicais no Parque Moscoso. Os horários dos shows serão às 8h, 9h30 e 14h.

QUARTA COM PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA E DANÇA

Na quarta-feira (18), segundo dia de evento, a programação também vai começar às 8h. A Semesp realizará uma clínica de Beach Soccer para crianças e jovens entre 7 e 15 anos, para aproximadamente 24 alunos e a duração é de 40 minutos.

A Semus oferta aos munícipes aulas de alongamentos, circuito de atividades para crianças, oficina de Do In (uma técnica oriental de automassagem) e de Dança Circular (uma modalidade de dança em grupo que favorece o desenvolvimento da consciência corporal). Além disso, terão tendas de orientações à saúde bucal, para aferir a pressão arterial e aromaterapia.

Parque Moscoso, no Centro de Vitória Crédito: Acervo Fotografia Sevog/PMV

A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran) fará uma ação lúdico educativa simulando um circuito de Trânsito, "Transitolândia e Getinho".

ENCERRAMENTO CHEIO DE BRINCADEIRAS E MÚSICA

No terceiro dia, quinta-feira (19), terá o parabéns ao parque entre 10h e 10h30. Contudo, as programações se iniciam às 8h, com as aulas de alongamento da Semus.

Os momentos musicais da manhã estão garantidos com muita beleza e alegria, a partir das 9h terá apresentação do coral de crianças do Instituto Alef Bet e, às 9h30, a Banda de Congo Amores da Lua anima a programação. As apresentações culturais não param por aí, a Companhia de Bonecos vai alegrar ao publico de todas as idades com a apresentação de uma peça teatral.

O Jogo Gigante da Água Virtual promete discutir o valor da água para além do monetário, assim como as relações de consumo, aprender sobre o Programa Fonte Viva, que busca recuperar nascentes em Vitória.

Parque Moscoso, no Centro de Vitória Crédito: Acervo Fotografia Sevog/PMV

Quem não puder comparecer a alguma programação durante os outros dias de confraternização pelo aniversário do Parque Moscoso, poderá participar de algumas delas no período da tarde da quinta-feira (19).

Para encerrar as comemorações dos 110 anos de história do Parque e em homenagem às memórias afetivas da população, haverá um show com o músico Gustavo Mackaco, das 19h às 21h30.