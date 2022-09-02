Barbiecore: a tendência queridinha da moda é o All Pink

A boneca mais famosa do mundo está sendo a maior inspiração do momento. Barbiecore já é uma febre entre fashionistas, famosos e, claro, entre a gente também.
A nova estética é uma produção divertida e cheia de significados. O All Pink é uma trend vibrante não só na sua cor, mas na mensagem que ela passa (entenda mais abaixo no texto).
Algumas cenas dos bastidores do filme da Barbie que será lançado em 2023 , já estão rodando na internet e isso causou uma explosão na nova tendência.
Valentino e Balenciaga adotaram a estética em suas coleções e isso deu mais poder ainda ao novo hit.
Mas por que a Barbiecore está fazendo tanto sucesso? Porque ela traz duas mensagens importantíssimas pra nossa geração.
- A Barbie não é mais símbolo de opressão. Hoje a boneca promove diversidade em suas linhas, com quebra de esteriótipos. Isso é o máximo, né?! Símbolo de beleza é ser quem você é.
- No mundo pós pandemia, o all pink veio trazer a alegria do recomeço, do contato pessoal e de estar vivo. Por isso toda a extravagância do pink.
Como fazer parte dessa trend? A resposta é simples : A Barbie usaria? Então é hit!!!!!
Aposte em peças únicas na cor: Um macacão ou um vestido.
Mas você também pode usar peças em destaque: um Blazer rosa, uma saia , uma bota , uma bolsa .. não importa .. é rosa? Aposte! Você também pode brincar com o tom que mais gostar ..dos suaves aos mais vibrantes.
Então é isso … quando ouvir a palavrinha Barbiecore agora , você já estará craque. Abra espaço nesse guarda-roupa, se jogue na nova tendência e saia por aí toda linda do jeito que você é, explodindo alegria pela vida e toda trabalhada no Rosa pink’.
Coloque a sua versão de "Barbie girl" na rua e arrase!
Beijinhos rosa pra vocês !