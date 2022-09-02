Barbiecore: a tendência queridinha da moda é o All Pink

Dua Lipa, Kim Kardashian e Lizzo se renderam à tendência barbiecore Crédito: Instagram/@dualipa/@kimkardashian/@lizzobeeating

A boneca mais famosa do mundo está sendo a maior inspiração do momento. Barbiecore já é uma febre entre fashionistas, famosos e, claro, entre a gente também.

A nova estética é uma produção divertida e cheia de significados. O All Pink é uma trend vibrante não só na sua cor, mas na mensagem que ela passa (entenda mais abaixo no texto).

Valentino e Balenciaga adotaram a estética em suas coleções e isso deu mais poder ainda ao novo hit.

Mas por que a Barbiecore está fazendo tanto sucesso? Porque ela traz duas mensagens importantíssimas pra nossa geração.

A Barbie não é mais símbolo de opressão. Hoje a boneca promove diversidade em suas linhas, com quebra de esteriótipos. Isso é o máximo, né?! Símbolo de beleza é ser quem você é.





No mundo pós pandemia, o all pink veio trazer a alegria do recomeço, do contato pessoal e de estar vivo. Por isso toda a extravagância do pink.



Como fazer parte dessa trend? A resposta é simples : A Barbie usaria? Então é hit!!!!!

Aposte em peças únicas na cor: Um macacão ou um vestido.

Moda: a tendência all pink ou barbiecore Crédito: Karla Furlan

Mas você também pode usar peças em destaque: um Blazer rosa, uma saia , uma bota , uma bolsa .. não importa .. é rosa? Aposte! Você também pode brincar com o tom que mais gostar ..dos suaves aos mais vibrantes.

Moda: a tendência all pink ou barbiecore Crédito: Karla Furlan

Então é isso … quando ouvir a palavrinha Barbiecore agora , você já estará craque. Abra espaço nesse guarda-roupa, se jogue na nova tendência e saia por aí toda linda do jeito que você é, explodindo alegria pela vida e toda trabalhada no Rosa pink’.

Coloque a sua versão de "Barbie girl" na rua e arrase!