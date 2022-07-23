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  • Ryan Gosling diz ter recebido sinal para aceitar o papel de Ken no filme "Barbie"
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Ryan Gosling diz ter recebido sinal para aceitar o papel de Ken no filme "Barbie"

Ator conta que encontrou um boneco das duas filhas no quintal de casa: "encontrei um Ken das minhas filhas deitado de bruços na lama, ao lado de um limão esmagado"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 10:43

Escalado para viver Ken no filme "Barbie", Ryan Gosling assumiu que anda surpreso com a repercussão positiva em cima do longa, que tem estreia para julho de 2023. Em entrevista ao programa do apresentador Jimmy Fallon, o ator contou alguns detalhes da produção e da química com a protagonista Margot Robbie, que viverá seu par romântico na produção. Ele também revelou o motivo que o fez aceitar o papel.
O ator Ryan Gosling interpreta a personagem Ken no filme 'Barbie', a ser lançado em 2023
O ator Ryan Gosling interpreta a personagem Ken no filme 'Barbie', a ser lançado em 2023 Crédito: Divulgação
Gosling já tinha gostado do roteiro de Greta Gerwig, mas só aceitou depois de um sinal que recebeu no quintal de sua casa. "Encontrei um Ken das minhas filhas deitado de bruços na lama, ao lado de um limão esmagado", contou o ator, que fez uma foto da cena e mandou como resposta para a produção do filme. "Eu serei seu Ken, pois esta história deve ser contada".
O ator é pai de duas meninas (Esmeralda e Amada) com a também atriz Eva Mendes. Gosling está cotado para ser o super-herói da Marvel Studios ou da DC. "Eu estou aberto, estou aberto. Mas parece que os melhores (personagens) já foram tomados, né?", comentou.

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