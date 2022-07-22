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Milionária

Millie Bobbie Brown, de 'Stranger Things', terá cachê milionário em 'Enola 2'

Bobby Brown faz parte da lista de atores mais bem pagos em Hollywood, divulgada pela revista Variety na quarta-feira (20)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 16:46

A atriz Millie Bobby Brown, de
A atriz Millie Bobby Brown, de "Stranger Things" Crédito: AFP
Responsável por dar vida a Eleven, uma das personagens mais populares da série da Netflix "Stranger Things", Millie Bobby Brown se tornou a atriz com menos de 20 anos mais bem paga de Hollywood. Aos 18 anos, a artista embolsou US$ 10 milhões para estrelar o filme "Enola 2", continuação de um dos filmes mais populares da Netflix em 2020.
Bobby Brown faz parte da lista de atores mais bem pagos em Hollywood, divulgada pela revista Variety na quarta-feira (20). A atriz aparece em 19º lugar, abaixo apenas de Margot Robbie, que receberá US$ 12.5 milhões para dar vida à boneca Barbie, no filme live-action de Greta Gerwig.
Com lançamento agendado para este segundo semestre na Netflix, "Enola 2" acompanhará a irmã do famoso detetive Sherlock Holmes, papel de Henry Cavill na franquia de filmes. As histórias de Enola Holmes são baseadas numa série de seis livros da norte-americana Nancy Springer.

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