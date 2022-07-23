Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fruto de um caso com governanta

Arnold Schwarzenegger não aceita pagar as contas do filho bastardo

Após jovem terminar faculdade, ator disse que ele estava por sua conta. Joseph Baena agora trabalha como corretor de imóveis e faz fisiculturismo, seguindo os passos do pai
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 10:13

O ator Arnold Schwarzenegger (74) se recusa a bancar os gastos do filho bastardo Joseph Baena (24), após ele terminar a faculdade. Fisiculturista e aspirante a ator, o jovem disse ao "Daily Express" que trabalha como corretor de imóveis para pagar as contas.
Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger
Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger Crédito: Reprodução/Instagram @joebaena
"Sou muito grato por meu pai ter me ajudado a terminar a faculdade. Mas logo quando a faculdade acabou ele falou 'você está por sua conta'", disse o jovem ao podcast Unwaxed. Schwarzenegger é dono de uma fortuna de US$ 400 milhões (cerca de 2,2 bilhões de reais).
Baena contou que precisava de um emprego após terminar e não estava conseguindo nenhum dos papéis de atuação que pensou que conseguiria. Ele começou a estagiar em uma empresa imobiliária e comemorou a venda de sua primeira propriedade de luxo, no início deste ano.
O jovem é fruto do relacionamento extraconjugal do ator com sua ex-governanta Mildred Baena, que culminou no fim do casamento do ator com a apresentadora de TV Maria Shriver, mãe de outros quatro filhos de Schwarzenegger, em 2011. Mildred foi empregada da família por 20 anos e se aposentou quando o caso foi exposto.
"Acho que foi a coisa mais estúpida que fiz em todo o relacionamento. Foi terrível. Eu causei uma dor tremenda em Maria e uma dor inacreditável nas crianças", disse Schwarzenegger em 2012 ao programa 60 Minutes.

Veja Também

Anitta agradece o apoio do namorado após cirurgia: "faz muita diferença ter um parceiro"

"Meu coração está despedaçado", diz Andressa Urach, sobre briga familiar

"Uma regressão impressionante", diz Gilberto Gil à imprensa britânica, sobre Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos Hollywood
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar
Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados