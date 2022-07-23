Arnold Schwarzenegger não aceita pagar as contas do filho bastardo

O ator Arnold Schwarzenegger (74) se recusa a bancar os gastos do filho bastardo Joseph Baena (24), após ele terminar a faculdade. Fisiculturista e aspirante a ator, o jovem disse ao "Daily Express" que trabalha como corretor de imóveis para pagar as contas.

Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger Crédito: Reprodução/Instagram @joebaena

"Sou muito grato por meu pai ter me ajudado a terminar a faculdade. Mas logo quando a faculdade acabou ele falou 'você está por sua conta'", disse o jovem ao podcast Unwaxed. Schwarzenegger é dono de uma fortuna de US$ 400 milhões (cerca de 2,2 bilhões de reais).

Baena contou que precisava de um emprego após terminar e não estava conseguindo nenhum dos papéis de atuação que pensou que conseguiria. Ele começou a estagiar em uma empresa imobiliária e comemorou a venda de sua primeira propriedade de luxo, no início deste ano.

O jovem é fruto do relacionamento extraconjugal do ator com sua ex-governanta Mildred Baena, que culminou no fim do casamento do ator com a apresentadora de TV Maria Shriver, mãe de outros quatro filhos de Schwarzenegger, em 2011. Mildred foi empregada da família por 20 anos e se aposentou quando o caso foi exposto.