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Em recuperação

Anitta agradece o apoio do namorado após cirurgia: "faz muita diferença ter um parceiro"

Cantora conta que Murda Beatz não sai de perto e ainda procura saber com os médicos como está sua recuperação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 09:35

Ainda internada em um hospital de São Paulo por causa de cirurgia de endometriose na última terça-feira (19/07), Anitta (29) voltou a usar os stories na noite desta sexta-feira (22) para interagir com os fãs. A cantora, que mais cedo tinha relatado os momentos difíceis no pós-operatório, fez questão de agradecer o apoio do namorado Murda Beatz. O produtor canadense não sai de perto da funkeira.
Murda Beatz e Anitta estão juntos desde o início de junho
Murda Beatz e Anitta estão juntos desde o início de junho Crédito: Reprodução/Instagram @murdabeatz
Anitta contou que Murda baixou um aplicativo para traduzir para o inglês tudo o que a cantora conversa com os médicos para saber como anda a recuperação da namorada. "Todo dia ele vai perguntar pro doutor o que eu tenho e como ele pode ajudar, isso faz muita diferença para as mulheres, de ter um parceiro que entenda a gente", começou Anitta contando para os seguidores.
Ela lembrou que, no passado, teve um parceiro que nos momentos de fortes dores por conta da endometriose, achava que era "frescura" e "palhaçada". Ela, que ainda não tem previsão de alta, pediu: "Pessoas do nosso trabalho, chefes, pessoas que entendam que isso é uma doença de verdade, dói de verdade e a gente precisa de apoio", comentou a cantora que também agradeceu mais uma premiação com o hit "Envolver".
Anitta levou o prêmio na categoria Coreografia Mais Quente, do Premios Juventud, premiação, organizada pela Univision e uma das mais importantes da música latina. A cantora foi a única brasileira indicada este ano e a primeira a ganhar o prêmio.

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