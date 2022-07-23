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B.O.!

Marido de Carlinhos Maia sobre roubo: "O que me decepciona é que foi alguém do nosso meio"

Lucas Guimarães e o influenciador tiveram o apartamento invadido em maio; três suspeitos já foram presos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 09:07

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia tiveram o apartamento invadido em maio
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia tiveram o apartamento invadido em maio Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
O influenciador Lucas Guimarães, marido do também influenciador Carlinhos Maia, voltou a falar sobre a invasão ao apartamento do casal em Maceió, em Alagoas, que causou um prejuízo de mais de R$ 5 milhões.
Em entrevista ao PocCast, programa apresentado por Rafael Uccman e Lucas Guedez, Lucas revelou que foi uma pessoa próxima que planejou o assalto.
O motivo, segundo ele, foi que poucos sabiam da existência do cofre no apartamento. Nem mesmo os melhores amigos de Carlinhos e Lucas tinham conhecimento da localização dos itens de luxo.
"O que mais me decepciona é que foi alguém do nosso meio. Alguém que sabia da nossa intimidade e convivia com a gente", comentou o influenciador.
Ele ainda ressaltou que as únicas pessoas de quem eles não desconfiam são os dois. "Chega um momento em que a única pessoa que, para mim, não é suspeita é só o Carlinhos e que o Carlinhos também não suspeita somente de mim", disse.
Lucas contou que todos os itens roubados eram do marido, já que, antes do crime, o influenciador havia retirado os objetos que eram dele do cofre e levado a uma viagem a Cancún, no México.

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