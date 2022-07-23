Faustão homenageia Marília Mendonça e plateia vai às lágrimas

No dia em que completaria 27 anos, Marília Mendonça ganhou uma homenagem especial de Fausto Silva. O programa "Faustão", na Band desta sexta-feira (22), foi totalmente dedicado à cantora, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021.

Maiara e Maraisa: emoção ao lembrar de Marília Mendonça no programa de Fausto Silva Crédito: Reprodução/ Twitter

"Uma mulher que veio como um cometa. O tempo em que ela ficou aqui foi de forma intensa, densa e, principalmente, deixou a marca de um talento irrepreensível", disse o apresentador, em um dos muitos momentos emocionantes da noite. As duplas Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano participaram do tributo, contando casos, cantando e trazendo lembranças da amiga.

A inteligência, o talento e a maturidade de Marília foram exaltados por todos. "Ela era uma gênia mesmo. O que vocês viram era o que vocês podiam ver, a gente convivia e era um zilhão de vezes maior", comentaram as irmãs.