Faustão homenageia Marília Mendonça e plateia vai às lágrimas

No dia em que completaria 27 anos, Marília Mendonça ganhou uma homenagem especial de Fausto Silva. O programa "Faustão", na Band desta sexta-feira (22), foi totalmente dedicado à cantora, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021.
"Uma mulher que veio como um cometa. O tempo em que ela ficou aqui foi de forma intensa, densa e, principalmente, deixou a marca de um talento irrepreensível", disse o apresentador, em um dos muitos momentos emocionantes da noite. As duplas Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano participaram do tributo, contando casos, cantando e trazendo lembranças da amiga.
A inteligência, o talento e a maturidade de Marília foram exaltados por todos. "Ela era uma gênia mesmo. O que vocês viram era o que vocês podiam ver, a gente convivia e era um zilhão de vezes maior", comentaram as irmãs.
"Tinham umas letras que a gente até duvidava e pensava: 'Não é possível que a Marília escreveu isso com 15 anos'", disse Henrique, protagonista de um dos momentos mais emocionantes da noite. Durante a apresentação de "Flor e o Beija-Flor", ele e Juliano foram às lágrimas e pediram a ajuda do auditório para continuar a apresentação. A faixa é uma parceria com Marília.