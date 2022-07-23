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Anitta é a primeira brasileira a vencer o Premios Juventud

Cantora ganhou na categoria "Coreografia Mais Quente", com "Envolver". Premiação, organizada Univision, é uma das mais importantes da música latina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 09:17

Anitta
Anitta venceu famoso prêmio da música latina, em Porto Rico Crédito: Reprodução @Qgdaanitta
Por votação popular, Anitta levou a melhor na categoria "Coreografia Mais Quente", do Premios Juventud, uma das premiações mais importantes da música latina, com o hit "Envolver". A cantora foi a única brasileira indicada este ano e a primeira de seu País de origem a ganhar o prêmio.
Organizada pela emissora de televisão Univision, a 19ª edição da premiação aconteceu na última quinta-feira (21), em Porto Rico, no Coliseu José Miguel Agrelot.
A artista concorreu também em mais cinco indicações: Artista Favorita do Streaming, Faixa Viral do Ano, Artista Jovem Feminina, Canção Mais Pegajosa e Desafio de Dança na Rede Social.
Karol G foi o grande destaque da noite, ganhando 9 das 11 indicações que teve este ano, seguida de O Grupo Firme, com 7 indicações e ganhando quatro. Artistas como Farruko e Becky G venceram em duas categorias.
Anitta não marcou presença na premiação porque segue internada no hospital se recuperando de uma cirurgia para tratar de uma endometriose. O procedimento foi realizado em São Paulo, na última quarta-feira (20). De acordo com os médicos, ainda não há previsão de alta.

RECORDE

A canção "Envolver" conquistou outro prêmio recentemente. Anitta entrou, oficialmente, para o Guinness Book - livro mundial de recordes - como a primeira latina a alcançar o primeiro lugar do Spotify Global. O feito foi alcançado em março deste ano.

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