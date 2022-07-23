"Meu coração está despedaçado", diz Andressa Urach, sobre briga familiar

Andressa Urach (34) resolveu aparecer para seus seguidores depois de ficar sumida das redes após mais uma crise de ansiedade. A modelo contou que passou muito mal ainda por conta da briga pública com seu filho mais velho, Arthur, de 17 anos, há quase duas semanas e chegou a parar em um hospital.

Andressa Urach fala sobre briga com primogênito Crédito: Reprodução/Youtube/Andressa Urach Oficial

"Deus é muito bom, sabe? Porque Deus é incrível, mesmo nos momentos mais difíceis sempre abre uma porta. Sempre coloca uma pessoa no meu caminho. Ele nunca me desamparou. Eu passei e passo momentos ruins e vejo Deus, ali no último momento. Quando tu pensa que está tudo acabado, quando chega no fim, ele sempre traz uma solução, ele é muito bom", começou a artista.

Em seguida, ela revelou que tem buscado apoio das pessoas mais próximas para superar a confusão com Arthur e elogiou a sogra por cuidar dela e do caçula Leon. Urach voltou a lamentar a briga com o primogênito. "Falo pra vocês, o meu coração está despedaçado, despedaçado por tudo que está acontecendo, tem acontecido" relembrou Urach para logo completar.