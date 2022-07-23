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Retrocesso

"Uma regressão impressionante", diz Gilberto Gil à imprensa britânica, sobre Bolsonaro

Cantor afirma ao jornal "The Guardian" que Brasil está "se descivilizando" diante do mundo com o atual governo federal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 09:48

Gilberto Gil (80) está em turnê pela Europa com a família e nesta sexta-feira (22), o jornal britânico "The Guardian" publicou uma longa entrevista com o cantor e compositor, que fez duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro.
O cantor Gilberto Gil foi eleito imortal pela Academia Brasileira de Letras
Gilberto Gil está em turnê pela Europa Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
"A regressão a que fomos submetidos é impressionante. Mas o que esperar de uma pessoa que prefere abrir um clube de tiro a uma biblioteca?", declara Gil. "É uma visão de mundo retrógrada, reacionária, que não quer viver na agilidade do futuro e nos permanentes desafios que isso implica", completa.
Ele também falou sobre a sua atuação como Ministro da Cultura no governo Lula, entre 2003 e 2008, e analisou a política externa de Bolsonaro: "Uma enorme depreciação da imagem do Brasil para o mundo". Gil ainda acrescentou: "É como se estivéssemos nos descivilizando".

CRIME

O cantor e compositor também citou o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no último mês. "Um crime bárbaro. Um crime contra dois importantes agentes na luta pela preservação de nossas riquezas naturais e pela viabilidade de um futuro de relações ambientais mais justas e equilibradas. Mas um sentimento de luto fortalece a luta".
A turnê "We The People", formada por familiares do músico, segue para uma apresentação neste domingo (24) em Bruxelas, Bélgica. Depois, o grupo faz show em Liverpool no dia 27 de julho, em Londres em 20 de julho e no festival Womad, em 31 de julho. Os bastidores da turnê europeia estão sendo filmados e vão virar uma nova série na Amazon Prime Video.

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