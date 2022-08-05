Conheça seu biotipo e veja dicas para se vestir com mais segurança

Será que moda é só tendências? Estou aqui essa semana pra dizer que não, viu. Moda é um pacote maravilhoso de informações que fazem você se sentir bem com você mesma e mostrar ao mundo o que você tem de melhor. E é por isso que, conhecer a si mesma, faz toda diferença na hora de se vestir.
Quando você se olha no espelho, tenho certeza que existem pontos que você ama e outros nem tanto. Saber seu tipo físico, te ajuda a escolher as peças certas pra evidenciar esses pontos fortes e disfarçar os pontos fracos. E você não faz ideia da mudança que é quando você entende e põe tudo em pratica.
Então vamos lá . Reconheça seu corpo e veja algumas dicas que vão te ajudar a se sentir mais segura na hora de montar suas produções.
RETANGULAR
Como o próprio nome já diz, esse biotipo tem poucas curvas. Ombros, cintura e quadris tem medidas bem similares. Nesse biotipo, a missão é “criar” uma cintura e trazer de volta esse equilíbrio.
- ABUSE DE:
- Peças que tenham marcação na cintura, como elásticos, cós, corda, ou da costura em si;
- Peças com mangas mais volumosas;
- Pantalonas ou saias fluidas;
- Cintos.
- EVITE:
- Peças de corte reto;
- Peças muito justas ao corpo;
- Cintura baixa.
TRIANGULAR
Esse biotipo é designado a pessoas que tem o quadril em evidência. Às vezes só o quadril, mas também pode vir acompanhado de pernas bem grossas e bumbum grande, criando uma desproporção em relação aos ombros. O desafio aqui, é diminuir essa sensação.
- ABUSE DE:
- Cortes retos. Nas calças, saias e vestidos;
- Mangas levemente fluidas;
- Listras verticais e cores mais escuras no quadril;
- Estampas menores na parte de baixo;
- Blazers ,cardigãs e qualquer outra 3ª peça que passe a linha do quadril.
- EVITE:
- Babados e qualquer peça que seja godê ou com grandes plissados;
- Estampas muito grandes e coloridas e listras horizontais;
- Evite o contraste de peças neutras em cima e muito chamativas na parte debaixo; Se você tem o corpo triangular, prefira sempre o contrário.
TRIÂNGULO INVERTIDO
Esse é exatamente o contrário do mostrado acima. Os quadris são menores e o que fica em evidência são os ombros e costas largas, muitas vezes acompanhados de busto grande. Precisamos disfarçar essa área, criando uma visão vertical do corpo e trazendo um equilíbrio entre as proporções.
- ABUSE DE:
- Decote V;
- Listras verticais e estampas menores na parte de cima;
- Mangas ajustadas ao braço;
- Calças, saias e vestidos fluidos.
- EVITE:
- Decote redondo, tomara que caia ou gola alta;
- Listras horizontais e estampas grandes;
- Ombro a ombro e mangas bufantes;
- Babados, bordados e tecidos rígidos na parte de cima;
- Calça skinny, legging;
- Alças muito finas.
OVAL
Esse biotipo é caracterizado por volumes nos quadris e também na região da cintura. Também pode ser acompanhado de ombros largos e muito busto. Nesse tipo físico, precisamos criar um desenho corporal: alongando a silhueta, criando cintura e disfarçando o volume nas laterais.
- ABUSE DE:
- Peças sem muito volume;
- Terceira peça;
- Decote V;
- Saias e vestidos de corte reto;
- Looks monocromáticos.
- EVITE:
- Cintos e peças informativas na região lombar;
- Ombro a ombro;
- Peças justas ao corpo;
- Blusa solta com calça justa;
- Peças em camadas;
- Estampas grandes
AMPULHETA
Nesse corpo, a cintura é bem marcada. Deixando em evidência os ombros e o quadril. Esse é o biotipo chamado por muitos de "mulherão".
No corpo ampulheta, encaixa quase tudo. Só é preciso ter cuidado com os extremos. Peças muito largas podem aumentar a área que já possui muito volume e peças muito justas precisam ser equilibradas no look. Afinal, quanto mais justo, mais as curvas serão marcadas.
COLOQUE EM PRÁTICA
Ufa! E aí, conseguiu se identificar em algum desses biotipos? Um pouquinho mais de atenção na hora de escolher suas peças pode fazer toda diferença em como você se vê diante do espelho. E isso vai afetar diretamente na sua autoestima.
Então já anota essas dicas e faça o teste por aí! Tenho certeza que vai se sentir mais segura e ainda mais linda do que você já é.
Um beijinho e até a próxima semana.