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Moda

Conheça seu biotipo e veja dicas para se vestir com mais segurança

Reconheça seu corpo e veja algumas dicas que vão te ajudar a se sentir mais segura na hora de montar suas produções

Públicado em 

05 ago 2022 às 11:53
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Tipos de Corpos
Tipos de Corpos: do triângulo ao retangular, a moda traz tendências para todos Crédito: Shutterstock
Será que moda é só tendências? Estou aqui essa semana pra dizer que não, viu. Moda é um pacote maravilhoso de informações que fazem você se sentir bem com você mesma e mostrar ao mundo o que você tem de melhor. E é por isso que, conhecer a si mesma, faz toda diferença na hora de se vestir.
Quando você se olha no espelho, tenho certeza que existem pontos que você ama e outros nem tanto. Saber seu tipo físico, te ajuda a escolher as peças certas pra evidenciar esses pontos fortes e disfarçar os pontos fracos. E você não faz ideia da mudança que é quando você entende e põe tudo em pratica.
Então vamos lá . Reconheça seu corpo e veja algumas dicas que vão te ajudar a se sentir mais segura na hora de montar suas produções.

RETANGULAR

Como o próprio nome já diz, esse biotipo tem poucas curvas. Ombros, cintura e quadris tem medidas bem similares. Nesse biotipo, a missão é “criar” uma cintura e trazer de volta esse equilíbrio.
Tipos de corpos: retângulo
Tipos de corpos: retângulo Crédito: Shutterstock
  • ABUSE DE: 
  • Peças que tenham marcação na cintura, como elásticos, cós, corda, ou da costura em si;
  • Peças com mangas mais volumosas;
  • Pantalonas ou saias fluidas;
  • Cintos.

  • EVITE:
  • Peças de corte reto;
  • Peças muito justas ao corpo;
  • Cintura baixa.

TRIANGULAR

Esse biotipo é designado a pessoas que tem o quadril em evidência. Às vezes só o quadril, mas também pode vir acompanhado de pernas bem grossas e bumbum grande, criando uma desproporção em relação aos ombros. O desafio aqui, é diminuir essa sensação.
Tipos de corpos: triângulo
Tipos de corpos: triângulo Crédito: Shutterstock
  • ABUSE DE:
  • Cortes retos. Nas calças, saias e vestidos;
  • Mangas levemente fluidas;
  • Listras verticais e cores mais escuras no quadril;
  • Estampas menores na parte de baixo;
  • Blazers ,cardigãs e qualquer outra 3ª peça que passe a linha do quadril.

  • EVITE:
  • Babados e qualquer peça que seja godê ou com grandes plissados;
  • Estampas muito grandes e coloridas e listras horizontais;
  • Evite o contraste de peças neutras em cima e muito chamativas na parte debaixo; Se você tem o corpo triangular, prefira sempre o contrário.

TRIÂNGULO INVERTIDO

Esse é exatamente o contrário do mostrado acima. Os quadris são menores e o que fica em evidência são os ombros e costas largas, muitas vezes acompanhados de busto grande. Precisamos disfarçar essa área, criando uma visão vertical do corpo e trazendo um equilíbrio entre as proporções.
Tipos de corpos: triângulo invertido
Tipos de corpos: triângulo invertido Crédito: Shutterstock
  • ABUSE DE:
  • Decote V;
  • Listras verticais e estampas menores na parte de cima;
  • Mangas ajustadas ao braço;
  • Calças, saias e vestidos fluidos.

  • EVITE:
  • Decote redondo, tomara que caia ou gola alta;
  • Listras horizontais e estampas grandes;
  • Ombro a ombro e mangas bufantes;
  • Babados, bordados e tecidos rígidos na parte de cima;
  • Calça skinny, legging;
  • Alças muito finas.

OVAL

Esse biotipo é caracterizado por volumes nos quadris e também na região da cintura. Também pode ser acompanhado de ombros largos e muito busto. Nesse tipo físico, precisamos criar um desenho corporal: alongando a silhueta, criando cintura e disfarçando o volume nas laterais.
Tipos de corpos: oval
Tipos de corpos: oval Crédito: Shutterstock
  • ABUSE DE:
  • Peças sem muito volume;
  • Terceira peça;
  • Decote V;
  • Saias e vestidos de corte reto;
  • Looks monocromáticos.

  • EVITE:
  • Cintos e peças informativas na região lombar;
  • Ombro a ombro;
  • Peças justas ao corpo;
  • Blusa solta com calça justa;
  • Peças em camadas;
  • Estampas grandes

AMPULHETA

Nesse corpo, a cintura é bem marcada. Deixando em evidência os ombros e o quadril. Esse é o biotipo chamado por muitos de "mulherão".
Tipos de corpos: ampulheta
Tipos de corpos: ampulheta Crédito: Shutterstock
No corpo ampulheta, encaixa quase tudo. Só é preciso ter cuidado com os extremos. Peças muito largas podem aumentar a área que já possui muito volume e peças muito justas precisam ser equilibradas no look. Afinal, quanto mais justo, mais as curvas serão marcadas.

COLOQUE EM PRÁTICA

Ufa! E aí, conseguiu se identificar em algum desses biotipos? Um pouquinho mais de atenção na hora de escolher suas peças pode fazer toda diferença em como você se vê diante do espelho. E isso vai afetar diretamente na sua autoestima.
Então já anota essas dicas e faça o teste por aí! Tenho certeza que vai se sentir mais segura e ainda mais linda do que você já é.
Um beijinho e até a próxima semana.

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Vamos descobrir qual é o seu estilo na hora de se vestir?

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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