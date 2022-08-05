Conheça seu biotipo e veja dicas para se vestir com mais segurança

Tipos de Corpos: do triângulo ao retangular, a moda traz tendências para todos Crédito: Shutterstock

Será que moda é só tendências? Estou aqui essa semana pra dizer que não, viu. Moda é um pacote maravilhoso de informações que fazem você se sentir bem com você mesma e mostrar ao mundo o que você tem de melhor. E é por isso que, conhecer a si mesma, faz toda diferença na hora de se vestir.

Quando você se olha no espelho, tenho certeza que existem pontos que você ama e outros nem tanto. Saber seu tipo físico, te ajuda a escolher as peças certas pra evidenciar esses pontos fortes e disfarçar os pontos fracos. E você não faz ideia da mudança que é quando você entende e põe tudo em pratica.

Então vamos lá . Reconheça seu corpo e veja algumas dicas que vão te ajudar a se sentir mais segura na hora de montar suas produções.

RETANGULAR

Como o próprio nome já diz, esse biotipo tem poucas curvas. Ombros, cintura e quadris tem medidas bem similares. Nesse biotipo, a missão é “criar” uma cintura e trazer de volta esse equilíbrio.

Tipos de corpos: retângulo Crédito: Shutterstock

ABUSE DE:

Peças que tenham marcação na cintura, como elásticos, cós, corda, ou da costura em si;



Peças com mangas mais volumosas;



Pantalonas ou saias fluidas;

Cintos.





EVITE:

Peças de corte reto;

Peças muito justas ao corpo;

Cintura baixa.

TRIANGULAR

Esse biotipo é designado a pessoas que tem o quadril em evidência. Às vezes só o quadril, mas também pode vir acompanhado de pernas bem grossas e bumbum grande, criando uma desproporção em relação aos ombros. O desafio aqui, é diminuir essa sensação.

Tipos de corpos: triângulo Crédito: Shutterstock

ABUSE DE:

Cortes retos. Nas calças, saias e vestidos;

Mangas levemente fluidas;

Listras verticais e cores mais escuras no quadril;

Estampas menores na parte de baixo;

Blazers ,cardigãs e qualquer outra 3ª peça que passe a linha do quadril.





EVITE:

Babados e qualquer peça que seja godê ou com grandes plissados;

Estampas muito grandes e coloridas e listras horizontais;

Evite o contraste de peças neutras em cima e muito chamativas na parte debaixo; Se você tem o corpo triangular, prefira sempre o contrário.

TRIÂNGULO INVERTIDO

Esse é exatamente o contrário do mostrado acima. Os quadris são menores e o que fica em evidência são os ombros e costas largas, muitas vezes acompanhados de busto grande. Precisamos disfarçar essa área, criando uma visão vertical do corpo e trazendo um equilíbrio entre as proporções.

Tipos de corpos: triângulo invertido Crédito: Shutterstock

ABUSE DE:

Decote V;

Listras verticais e estampas menores na parte de cima;

Mangas ajustadas ao braço;

Calças, saias e vestidos fluidos.





EVITE:

Decote redondo, tomara que caia ou gola alta;

Listras horizontais e estampas grandes;

Ombro a ombro e mangas bufantes;

Babados, bordados e tecidos rígidos na parte de cima;

Calça skinny, legging;

Alças muito finas.

OVAL

Esse biotipo é caracterizado por volumes nos quadris e também na região da cintura. Também pode ser acompanhado de ombros largos e muito busto. Nesse tipo físico, precisamos criar um desenho corporal: alongando a silhueta, criando cintura e disfarçando o volume nas laterais.

Tipos de corpos: oval Crédito: Shutterstock

ABUSE DE:

Peças sem muito volume;



Terceira peça;

Decote V;

Saias e vestidos de corte reto;

Looks monocromáticos.





EVITE:

Cintos e peças informativas na região lombar;

Ombro a ombro;

Peças justas ao corpo;



Blusa solta com calça justa;

Peças em camadas;

Estampas grandes

AMPULHETA

Nesse corpo, a cintura é bem marcada. Deixando em evidência os ombros e o quadril. Esse é o biotipo chamado por muitos de "mulherão".

Tipos de corpos: ampulheta Crédito: Shutterstock

No corpo ampulheta, encaixa quase tudo. Só é preciso ter cuidado com os extremos. Peças muito largas podem aumentar a área que já possui muito volume e peças muito justas precisam ser equilibradas no look. Afinal, quanto mais justo, mais as curvas serão marcadas.

COLOQUE EM PRÁTICA

Ufa! E aí, conseguiu se identificar em algum desses biotipos? Um pouquinho mais de atenção na hora de escolher suas peças pode fazer toda diferença em como você se vê diante do espelho. E isso vai afetar diretamente na sua autoestima.

Então já anota essas dicas e faça o teste por aí! Tenho certeza que vai se sentir mais segura e ainda mais linda do que você já é.