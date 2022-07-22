Círculo cromático: monte looks coloridos sem medo de errar

Hoje eu vim alegrar tudo por aqui, afinal, cores são uma explosão de vida!
Já não é de agora que ouço reclamações sobre a dificuldade de montar looks mais coloridos e sair da mesmice da calça jeans com blusinha de cor aqui, outra ali…
As peças coloridas invadiram as vitrines e as araras, e por que não o nosso armário também? Muita gente sente medo de combinar as cores, e a insegurança toma conta na hora de montar uma produção.
Você olha para aquela camisa lima e pensa: “uau! Que linda. Mas vou levar a branquinha mesmo que é melhor pra combinar”. Aí você volta para casa não tão feliz quanto poderia porque o seu coração ficou lá na outra cor, não é mesmo?
Então, bora trabalhar, que hoje vou lhe ensinar a montar seus looks "colorilindos" sem medo de errar!
O CÍRCULO CROMÁTICO
Como o próprio nome já diz, o círculo cromático é um disco formado pelas cores primárias, secundárias e terciárias. O objetivo dele é facilitar a combinação de cores e criar harmonia entre elas. Essa ferramenta pode ser usada em qualquer lugar que deseje colorir, inclusive em você.
LOOKS COM CORES ANÁLOGAS
Uma combinação cheia de leveza e harmonia: é o que acontece quando você escolhe usar as cores que são vizinhas no círculo. Não precisa ser a que está ao lado, mas as que estão nas laterais.
LOOKS COM CORES COMPLEMENTARES
Essa combinação é cheia de força e autenticidade. Quem escolhe usar tons complementares na produção quer chegar chegando, sem se preocupar com os olhares em volta. É para entrar e arrasar mesmo!
Para montar esse look, você não vai usar as cores vizinhas e sim as que estão do lado oposto no círculo cromático.
LOOKS MONOCROMÁTICOS
Desta vez, você não vai procurar outras cores no círculo. Vai aproveitar tudo na mesma fatia dessa pizza colorida!
É o famoso "tom sobre tom". Chique, clássico e uma excelente opção para quem está começando.
Pronto! Viu que não é tão difícil? Não tenha medo de usar cores, de vibrar alegria por aí. Escolha a forma de colorir que mais combina com você e comece a usar.
Por falar em começar, se você não se sentir segura de primeira, mesmo usando o círculo cromático, te aconselho a usar tudo isso que falamos aqui, nos pequenos detalhes.
Você pode misturar uma blusa colorida com uma sandália de outra cor. Ou pode fazer essa brincadeira no colar com a bolsa, na blusa com o casaco e por aí vai. Não precisa ser só nas peças em evidência ok?
Espero que o círculo cromático fique no seu smartphone ou colado no seu armário (risos), e a partir de hoje, quero todo mundo "colorilindo" por aí!
Um beijo e até a próxima!