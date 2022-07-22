Círculo cromático: monte looks coloridos sem medo de errar

Hoje eu vim alegrar tudo por aqui, afinal, cores são uma explosão de vida!

Já não é de agora que ouço reclamações sobre a dificuldade de montar looks mais coloridos e sair da mesmice da calça jeans com blusinha de cor aqui, outra ali…

As peças coloridas invadiram as vitrines e as araras, e por que não o nosso armário também? Muita gente sente medo de combinar as cores, e a insegurança toma conta na hora de montar uma produção.

Você olha para aquela camisa lima e pensa: “uau! Que linda. Mas vou levar a branquinha mesmo que é melhor pra combinar”. Aí você volta para casa não tão feliz quanto poderia porque o seu coração ficou lá na outra cor, não é mesmo?

Então, bora trabalhar, que hoje vou lhe ensinar a montar seus looks "colorilindos" sem medo de errar!

O CÍRCULO CROMÁTICO

Como o próprio nome já diz, o círculo cromático é um disco formado pelas cores primárias, secundárias e terciárias. O objetivo dele é facilitar a combinação de cores e criar harmonia entre elas. Essa ferramenta pode ser usada em qualquer lugar que deseje colorir, inclusive em você.

O círculo cromático pode ser usado em qualquer lugar Crédito: Karla Furlan/Reprodução

LOOKS COM CORES ANÁLOGAS

Uma combinação cheia de leveza e harmonia: é o que acontece quando você escolhe usar as cores que são vizinhas no círculo. Não precisa ser a que está ao lado, mas as que estão nas laterais.

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Cores análogas trazem leveza e harmonia Crédito: Arquivo pessoal

LOOKS COM CORES COMPLEMENTARES

Essa combinação é cheia de força e autenticidade. Quem escolhe usar tons complementares na produção quer chegar chegando, sem se preocupar com os olhares em volta. É para entrar e arrasar mesmo!

Para montar esse look, você não vai usar as cores vizinhas e sim as que estão do lado oposto no círculo cromático.

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Cores complementares: força e autenticidade Crédito: Arquivo pessoal

LOOKS MONOCROMÁTICOS

Desta vez, você não vai procurar outras cores no círculo. Vai aproveitar tudo na mesma fatia dessa pizza colorida!

É o famoso "tom sobre tom". Chique, clássico e uma excelente opção para quem está começando.

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Looks monocromáticos: o famoso "tom sobre tom" Crédito: Arquivo pessoal

Pronto! Viu que não é tão difícil? Não tenha medo de usar cores, de vibrar alegria por aí. Escolha a forma de colorir que mais combina com você e comece a usar.

Por falar em começar, se você não se sentir segura de primeira, mesmo usando o círculo cromático, te aconselho a usar tudo isso que falamos aqui, nos pequenos detalhes.

Você pode misturar uma blusa colorida com uma sandália de outra cor. Ou pode fazer essa brincadeira no colar com a bolsa, na blusa com o casaco e por aí vai. Não precisa ser só nas peças em evidência ok?

Espero que o círculo cromático fique no seu smartphone ou colado no seu armário (risos), e a partir de hoje, quero todo mundo "colorilindo" por aí!