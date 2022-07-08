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Moda

A vez do xadrez: conheça os padrões e monte seus looks

Que tal dar um xeque-mate nas suas dúvidas para usar e abusar do xadrez nas suas produções? Afinal, os meses de junho e julho são os que as peças invadem as vitrines

Públicado em 

08 jul 2022 às 11:00
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Moda: as diferentes padronagens do xadrez
Moda: as diferentes padronagens do xadrez Crédito: Karla Furlan
De volta em minha segunda coluna, nesta semana quero dar um xeque-mate nas suas dúvidas para usar e abusar do xadrez nos seus looks. Afinal, junho e julho são os meses que essa padronagem invade todas as vitrines possíveis com várias cores e formatos.
Mas apesar dela ser muito usada nas nossas festas juninas, o xadrez é uma estampa clássica e suuuuper fashionista. Hoje eu vim falar um pouquinho de cada xadrez , te inspirar a criar várias produções e a escolher qual deles combina mais com você.
UMA DICA MINHA: Escolha o xadrez como ponto de evidência no seu look fashion. Deixe só ele ser o centro das atenções. Então escolha peças mais neutras e sem texturas pra coordenar ok!?
Então mãos à obra! O xadrez não tem uma padronagem única. Cada um tem seu formato, suas cores e com personalidades bem definidas. É um clássico no mundo da moda. Escolha o seu e divirta-se :

TARTAN

Já viu bastante ela por aí né ? Sua origem é escocesa e era usada pra identificar os clãs da época. Tem uma pegada bem forte, transmitindo uma imagem de poder e bastante identidade. É visto bastante no vermelho e preto e no preto e branco.
O xadrez tartan é visto bastante no vermelho e preto e no preto e branco.
O xadrez tartan é visto bastante no vermelho e preto e no preto e branco. Crédito: Karla Furlan

VICHY

Esse padrão é um dos mais queridinhos. Se encaixa num estilo mais romântico e livre de ser. Muito usado em vestidos e peças mais fluidas. O vichy traz uma característica de leveza e é visto em muitas opções de cores, ou o clássico P&B .
O xadrez vichy é muito usado em vestidos e peças mais fluida
O xadrez vichy é muito usado em vestidos e peças mais fluida Crédito: Karla Furlan

PRÍNCIPE DE GALES

Também tem sua origem na Escócia. Essa padronagem é uma das mais clássicas no mundo fashion. Caracterizada por linhas finas, pretas e brancas e, às vezes, com uma vermelha também. Pessoas com estilo clássico de ser, geralmente amam esse xadrez! Super chique!
Pessoas com estilo clássico de ser, geralmente amam o xadrez príncipe de gales
Pessoas com estilo clássico de ser, geralmente amam o xadrez príncipe de gales Crédito: Karla Furlan

MADRAS

Esse xadrez é mega colorido! Uma explosão de alegria e juventude. Se encaixa perfeitamente num estilo criativo e moderno. É uma das mais amadas no verão e na primavera.
A padronagem madras é uma que pode ser usada em todas as estações
A padronagem madras é uma que pode ser usada em todas as estações Crédito: Karla Furlan

PIED DE POULE

Um clássico extremante atemporal. Seu nome tem origem francesa e significa "pé de galinha" por se parecer com a pegada do animal. Chanel e Dior são amantes dessa padronagem - E nós também né !? (risos). Usar pied de poule é ser fashionista e ao mesmo tempo super clássica.
O xadrez pied de poule é um clássico
O xadrez pied de poule é um clássico Crédito: Karla Furlan

GRID

É uma das mais versáteis e usadas por aí. Sua característica principal está nas linhas finas e formato quadrado. Você pode misturar e brincar em usar peças coloridas junto com ela.
Xadrez grid: sua característica principal está nas linhas finas e formato quadrado
Xadrez grid: sua característica principal está nas linhas finas e formato quadrado Crédito: Karla Furlan
Então, é isso aí. Agora é só escolher qual xadrez mais combina com você e com sua personalidade. Você pode usar peças únicas, pode fazer várias composições e também usar peças pequenas como uma pashmina. Isso já mudará completamente a cara de uma produção que tinha tudo pra ser sem graça. 
Pashmina xadrez: um coringa para looks no inverno
Pashmina xadrez: um coringa para looks no inverno Crédito: Karla Furlan
Basta uma peça xadrez na medida certa para você ver como seu look vai se transformar! Um beijo no coração de vocês e te espero semana que vem.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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