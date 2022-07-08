A vez do xadrez: conheça os padrões e monte seus looks

De volta em minha segunda coluna, nesta semana quero dar um xeque-mate nas suas dúvidas para usar e abusar do xadrez nos seus looks. Afinal, junho e julho são os meses que essa padronagem invade todas as vitrines possíveis com várias cores e formatos.
Mas apesar dela ser muito usada nas nossas festas juninas, o xadrez é uma estampa clássica e suuuuper fashionista. Hoje eu vim falar um pouquinho de cada xadrez , te inspirar a criar várias produções e a escolher qual deles combina mais com você.
UMA DICA MINHA: Escolha o xadrez como ponto de evidência no seu look fashion. Deixe só ele ser o centro das atenções. Então escolha peças mais neutras e sem texturas pra coordenar ok!?
Então mãos à obra! O xadrez não tem uma padronagem única. Cada um tem seu formato, suas cores e com personalidades bem definidas. É um clássico no mundo da moda. Escolha o seu e divirta-se :
TARTAN
Já viu bastante ela por aí né ? Sua origem é escocesa e era usada pra identificar os clãs da época. Tem uma pegada bem forte, transmitindo uma imagem de poder e bastante identidade. É visto bastante no vermelho e preto e no preto e branco.
VICHY
Esse padrão é um dos mais queridinhos. Se encaixa num estilo mais romântico e livre de ser. Muito usado em vestidos e peças mais fluidas. O vichy traz uma característica de leveza e é visto em muitas opções de cores, ou o clássico P&B .
PRÍNCIPE DE GALES
Também tem sua origem na Escócia. Essa padronagem é uma das mais clássicas no mundo fashion. Caracterizada por linhas finas, pretas e brancas e, às vezes, com uma vermelha também. Pessoas com estilo clássico de ser, geralmente amam esse xadrez! Super chique!
MADRAS
Esse xadrez é mega colorido! Uma explosão de alegria e juventude. Se encaixa perfeitamente num estilo criativo e moderno. É uma das mais amadas no verão e na primavera.
PIED DE POULE
Um clássico extremante atemporal. Seu nome tem origem francesa e significa "pé de galinha" por se parecer com a pegada do animal. Chanel e Dior são amantes dessa padronagem - E nós também né !? (risos). Usar pied de poule é ser fashionista e ao mesmo tempo super clássica.
GRID
É uma das mais versáteis e usadas por aí. Sua característica principal está nas linhas finas e formato quadrado. Você pode misturar e brincar em usar peças coloridas junto com ela.
Então, é isso aí. Agora é só escolher qual xadrez mais combina com você e com sua personalidade. Você pode usar peças únicas, pode fazer várias composições e também usar peças pequenas como uma pashmina. Isso já mudará completamente a cara de uma produção que tinha tudo pra ser sem graça.
Basta uma peça xadrez na medida certa para você ver como seu look vai se transformar! Um beijo no coração de vocês e te espero semana que vem.