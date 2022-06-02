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Hit da temporada

Veja 5 botas que são tendência no inverno 2022

O acessório é tendência forte no outono-inverno. Nesta temporada, as opções estão variadas, possibilitando, inclusive, a resgatar aquisições de anos anteriores
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 14:10

Bota
A bota de salto tratorado é tendência para o inverno Crédito: Reprodução @Schutz
As botas são a cara do inverno. Quem ama o acessório nem sempre se importa com a temperatura e, portanto, não está nem aí para os dias do outono tropical. Mas como a moda decretou que esta é a época para as marcas investirem no produto, o calçado se transforma em item de desejo feminino. É difícil resistir...
Nesta temporada, as opções estão variadas, possibilitando, inclusive, resgatar aquisições de anos anteriores. "Ainda que outros calçados, como o mocassim tratorado, estejam aparecendo muito, a bota continua sendo a preferência nos looks para os dias frios. Neste inverno, estamos com opções para todos os gostos. Modelos bem ousados e coloridos, com solados tratorados, além das botas cowboy", conta a consultora de imagem Camile Stefano. 
Os saltos vão do modelo bloco ao tratorado. Para a escolha, a profissional conta que as mulheres devem levar em conta os modelos que se encaixam melhor no seu estilo para encontrar a versão de bota que será usada com mais facilidade e frequência. "O exercício de compreender o que encaixa melhor na sua rotina também irá ajudar no momento da escolha", diz.
Couro e camurça, tendência forte da estação, aparecem entre os materiais do calçado. "A grande maioria ainda vem no couro. Também estamos presenciando cada vez mais uma alta do couro ecológico. Com a volta da tendência boho, neste inverno encontramos alguns modelos em camurça", diz. 

VEJA 5 MODELOS QUE SÃO TENDÊNCIA

BOTA COLORIDA DE CANO ALTO

As botas coloridas de cano alto são a marca do inverno e a grande oportunidade de renovar o guarda-roupa com um calçado ousado e cheio de personalidade. Ela não combina apenas com as roupas pretas mas também com roupas coloridas no estilo color blocking.

SALTO TRATORADO

O modelo de salto tratorado voltou com tudo em 2022 e aparece em diversos calçados mas em especial na bota modelo "açougueiro", na cor branca e cano alto, e que é uma opção para trazer estilo às roupas de inverno.

BOTA COWBOY

A bota de cowboy trouxe a volta do estilo western e da tendência boho, são botas confortáveis que agregaram personalidade ao visual e combinam muito bem com o jeans e o tricô típicos do inverno.

SALTO BLOCO

Os modelos de cano baixo com salto bloco, nas cores básicas preto, marrom e caramelo, são totalmente atemporais e funcionam muito bem com os looks de trabalho.

COTURNO

O coturno é um investimento ótimo para o inverno pois é versátil e poderá ser usado também nas estações mais quentes. O calçado traz um ponto forte ao look e combina muito bem com as peças românticas, principalmente a saia com meia calça.

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