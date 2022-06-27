Influencer Karla Furlan vai dar dicas de moda e estilo em nova coluna de "HZ"

Karla Furlan ganha coluna de Moda e Estilo em "HZ" Crédito: Reprodução/ Instagram

Ela saca tudo quando o assunto é vestir-se bem (e confortavelmente, é claro!). Com graduação em Moda e especialização em Consultoria de Estilo, Karla Furlan estreia nova coluna em "HZ" nesta semana, prometendo ajudar você a dar um "tapa do visual" sem perder sua personalidade natural e jeito de ser.

"Será uma coluna semanal com opções de como se vestir com estilo. A proposta é facilitar a vida, descomplicar com dicas e truques, aproximando ainda mais as pessoas do universo da moda", adianta Karla.

"A moda ficou 'complicada' nos últimos anos, especialmente porque há muita informação sobre dicas e tendências. A coluna tem o desejo de simplificar o assunto, para que as pessoas possam sentir-se seguras e confortáveis com o que vestir", conceitua, falando que o importante é ficar de olho nas "peças-chave" do seu guarda-roupa.

"Ele (o guarda-roupa) precisa ser funcional, ajudando as pessoas a compreenderem seu biotipo, combinando peças e estilos. Com a coluna, vamos difundir o mantra de que, para se vestir bem, não precisa ter 'sofrimento' e sim prazer".

De acordo com Karla, é importante trazer o universo das tendências para o estilo de cada um. "Antes, era taxativo: se você não usasse tal tipo de roupa, estava fora de moda. Hoje a coisa não é mais bem assim (risos). O poder de alcance da informação, e a forças das redes sociais, impulsionaram as pessoas a vestirem o que desejam. E, para isso, esbanjam vários tipos de cores, tecidos e acessórios. Tudo o que sua personalidade permite. A moda ficou bem mais democrática e inclusiva", defende.

Mas lógico que as tendências também serão abordadas. Antenado, "HZ" foi logo perguntando o que deve usar neste inverno, que está só começando. "Abuse das cores terrosas, couro, paetês, plumas, matelassês e muito tecido texturizado. Tem muito "animal print", também, com estampas de zebras e onças. Não se esqueça de uma bota, de cano curto ou alto", aconselha.

Uma dica chave da colunista: tenha sempre uma peça versátil (como uma saia ou mesmo uma calça, por exemplo), que se enquadra em todos os estilos, seja ele criativo, romântico ou clássico. Os acessórios vão definir a forma como você prefere se vestir.

SUCESSO

Queridinha nas redes sociais, com quase 80 mil seguidores no Instagram, Karla Furlan usa e abusa da criatividade em seus posts, como este feito recentemente, mostrando como se vestir em cada dia da semana, com "pernocas" de fora e tudo mais. Um arraso!

Engajada e defensora do body positive, Karla também fundou um grupo de mulheres no Telegram. Para acessá-lo, basta dar uma conferida em seu Instagram

"Por lá, a gente fala de tudo (risos), não só de moda. Também tem beleza, espiritualidade, bem estar, aceitação do corpo, aconchego... Tudo para você se entender, tanto por dentro quanto por fora. Tentamos elevar a nossa autoestima, provando que, para ser feliz, é preciso se aceitar", enfatiza, também detalhando os já famosos vídeos de dancinhas (sempre acompanhada por amigas) que pintam em suas redes.