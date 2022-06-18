7 dicas para se vestir com elegância no inverno

Trench Coat está entre as dicas para se vestir com estilo no frio Crédito: Shutterstock

Um dos dilemas que enfrentamos no quesito “vestuário” durante o inverno é nos vestir de maneira agasalhada, sem passar frio e, ao mesmo tempo, sem exagerar. Para não parecer um esquimó, seguem as minhas dicas para você:

Além das botas, os casacos conhecidos como trench coat se tornaram muito queridos. Use-os sem medo.



O couro também dá um charme e glamour à produção, principalmente para uma ocasião noturna.

Já durante o dia, os moletons fazem toda a diferença na hora de criar um look descolado e cheio de atitude, pois é um material confortável e tem sido utilizado por designers de moda até para a alfaiataria.

A legging também é super confortável e possui várias opções de combinação que vão desde looks esportivos, caso você opte por usar com um tênis, por exemplo, até produções clássicas com botas de salto fino ou sandálias.

Em regiões mais quentes como a nossa, é possível aproveitar as saias e os vestidos até mesmo no frio. Basta incrementar com uma meia calça e um sapato mais fechado, como as botas de cano curto. Além de romântica, a produção fica confortável com um ar de leveza, o que é raro em looks de inverno, pois geralmente são compostos por tecidos mais pesados.

Para quem é mais básica, o bom e velho jeans é o melhor companheiro. Geralmente eles conseguem cumprir a tarefa de te manter quentinha no frio, basta combinar com suéters delicados ou divertidos e você terá uma produção cheia de estilo.

Os tênis são muito bem vindos neste caso, pois geralmente combinam com todos os tipos de lavagens de jeans.

Bora aproveitar o frescor do nosso Vento Sul antes que ele vá embora!