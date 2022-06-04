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Cotidiano

O agradecimento é fundamental não importa como ele chegue

O agradecimento não precisa ser longo. Pode ir por e-mail, por telefone, pessoalmente ou por cartão acompanhado de flores. O importante é que ele chegue

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 02:00

Publicado em 

04 jun 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

mulher com flores
O agradecimento pode ser  um cartão acompanhado de flores Crédito: Freepik
Domingo passado escrevi um cartão para uma amiga com a intenção de transmitir toda a importância da nossa amizade. Após entregar o envelope, acompanhado de flores, percebi, naquele momento, que na loucura do dia a dia, acabamos não agradecendo as pessoas de forma correta e substancial.
Usufruímos do carinho dos pais, da paciência de alguém que ouve as nossas lamentações, de um jantar delicioso servido na varanda da casa de um amigo; de quem nos acolhe em sua casa para um fim de semana, de alguém que, simplesmente, nos abraça e descobrimos, naquele instante, que isso – o abraço - era tudo que precisávamos naquele momento; do gesto de carinho de um filho; da ajuda oferecida; de um café.
O agradecimento não precisa ser longo. Pode ir por e-mail, por telefone, pessoalmente ou por cartão acompanhado de flores. O importante é que ele chegue.
Veja algumas ideias de começos: obrigada por... ; muito me alegrou sua atenção/hospitalidade/atitude; adoramos a festa/o presente.
Enfim, aproveitando a oportunidade: queridos, obrigada pelo carinho. Obrigada por dizer, algumas vezes, o que eu realmente precisava ouvir, em vez do que eu queria que você dissesse e assim me fazer enxergar por outro ângulo. Obrigada por confiar-me seus pensamentos, suas tristezas e suas alegrias, por ter pedido minha ajuda quando precisou dela e me oferecido a sua. Obrigada por ser gentil e sempre presente quando necessito.
Obrigada caríssimo leitor que, com a sua atenção e interação, fortalece o meu trabalho e muito me alegra.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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