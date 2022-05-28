Limites: saber dizer não é fundamental

Tenha posicionamento em sua vida Crédito: Freepik

Minha mãe dizia uma frase que me marcou muito: “É melhor ficar vermelha por cinco minutos do que ficar amarela por um bom tempo”. Ou seja, é melhor você ter coragem de falar a verdade ou de dizer não do que aceitar algo que lhe é desagradável.

Agradar aos outros pode parecer uma atitude positiva, mas tenha certeza de uma coisa: é impossível agradar a todos e a si ao mesmo tempo. Cada um tem seus gostos, vivências e desejos diferentes uns dos outros, então, sempre que você agrada a uns, está desagradando a outros ou a si mesmo.

Pensa comigo. Essa necessidade de agradar sempre pode esconder problemas de relacionamento e que geralmente tem como base uma baixa autoestima. Uma das necessidades do ser humano é a de pertencer a um grupo e, para isso, precisamos nos adaptar ou escolher outro grupo que esteja mais próximo da nossa realidade pessoal. Antes da adaptação, fazemos uma leitura do ambiente para nos reconhecermos ali.

Algumas pessoas, porém, passam a olhar mais para o externo e não olham para si mesmos para perceber se as necessidades do grupo são as mesmas ou similares às suas, criando a ilusão de que têm de agradar para pertencer.

Quanto mais rápido você descobrir que não são as pessoas mais inteligentes, as mais felizes e bem-sucedidas, maiores e melhores oportunidades você terá para dar certo na vida.

De que adianta ser inteligente, se mesmo se prejudicando você diz sim quando sabe que queria dizer não, mas não consegue?

De que adianta ser inteligente e não ter força para dar um basta no que não serve mais e seguir sofrendo com o que não soma para a sua vida?

De que adianta ser inteligente e se orgulhar dessa inteligência toda se você vive se adaptando, se encaixando, se encolhendo em lugares que são menores que você?

Tenha posicionamento em sua vida. Encontre o seu. Essa é a chave para quem escolhe dar certo na vida.

Sem um posicionamento firme, seguro e autoconfiante, não se tem a menor possibilidade de avançar. Coloque limites para si e para os outros.