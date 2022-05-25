Para passar os dias mais gelados com saúde e disposição, não perca a chance de aquecer sua família de todas as formas: escalda-pés, bolsas térmicas, meias e roupas quentes. E, claro, abuse dos chás para os dias frios!
Os chás são excelentes companhias nas horas de pausa, recolhimento, encontro ou aconchego… Podem ser terapêuticos ou simplesmente saborosos. Dependendo do que você precisa, há um tipo diferente. E se quiser mais dicas de alimentação, bebidas, óleos essenciais, exercícios, sexo e ritual para enfrentar o frio, clique aqui.
ALGUMAS DICAS PARA BONS CHÁS PARA OS DIAS FRIOS
Veja as dicas do especialista do Personare Karin Fromm:
- Os chás de ervas, também conhecidos como tisanas, não devem ser fervidos, assim que a água entrar em ebulição, adicione as ervas, desligue o fogo e abafe por pelo menos 5 minutos.
- Os chás de especiarias podem ser fervidos para que peguem mais gosto. Se você puder, compre as ervas secas ou frescas soltas, por quilo. Você as encontra nas feiras livres, nos mercados municipais ou nas lojas de produtos naturais. Elas são muito mais frescas, saborosas e normalmente têm suas propriedades terapêuticas mais preservadas do que os chás de saquinho.
- Antes de adoçar, experimente seu chá puro e descubra as sutilezas do seu sabor!
Aqui vão algumas sugestões, mas não se acanhe de inventar seus próprios chás para os dias frios!
PARA COMEÇAR O DIA
- Chá verde – é um bom substituto do café, pois também contem cafeína. É também um bom desintoxicante. Experimente fazer uma infusão de 1 pitada de chá verde com algumas folhas de erva-cidreira.
PARA ACOMPANHAR UMA BOA CONVERSA
- Chá de maçã – muito saboroso, combina bem com biscoitos ou bolos simples. Use maçã seca, canela em pau, cravo-da-índia e um bom pedaço de casca de laranja.
- Chá de rosas – muito chique, para tomar com as amigas! Faça a infusão com rosas secas e coloque um dedinho de água de rosas depois de pronto.
- Tchai – é o típico chá indiano, eles tomam tanto tchai como os outros povos tomam café. Ferva no leite por 3 minutos: canela, cravo-da-índia, vagens de cardamomo, gengibre (pouco), anis estrelado, zimbro e açúcar mascavo a gosto. Depois, adicione chá preto ou chá de jasmim e abafe por 5 minutos.
CHÁS DIGESTIVOS
- Banchá – é o “chá japonês”. O mesmo que o chá verde, mas as folhas são envelhecidas por pelo menos três anos. Por ser altamente alcalinizante, também é indicado contra azia.
- Chá de especiarias Ayurvédico – recomendado para ativar o “fogo” da digestão. Indicado para quem tem digestão lenta, gases ou mau-hálito. Ferva paus de canela, alguns cravos-da-índia, vagens de cardamomo e 1 dedinho de gengibre. Podem ser tomadas várias xícaras ao longo do dia.
- Erva-doce – puro ou com canela, é uma delícia!
PARA DORMIR BEM
- Camomila – experimente adicionar à camomila algumas folhas de manjericão. É extremamente calmante.
- Cidreira – por ter um sabor suave e adocicado é muito indicado para as crianças também.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]