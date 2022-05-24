Onda de frio: como proteger seu corpo e sua energia Crédito: Personare

Uma onda de frio vai derrubar as temperaturas, com possibilidade de neve no sul do Brasil. Sabemos que o frio requer cuidados especiais, tanto em relação ao corpo quanto ao lado espiritual, mental e emocional.

CUIDE DA IMUNIDADE

A alimentação pode ajudar muito nos dias frios, porque a maior parte das nossas células de defesa do organismo estão localizadas ao redor do intestino. Por isso, inclua alimentos e nutrientes específicos que ajudam na imunidade, como:

Frutas, legumes e verduras ricos em vitamina C e vitamina A como cenoura, mamão, abóbora, brócolis, laranja, limão, mexerica, abacaxi, acerola, goiaba, açaí, kiwi. Um suco verde é uma ótima opção para incluir no dia a dia. Veja aqui uma receita de suco detox para imunidade.

ricos em vitamina C e vitamina A como cenoura, mamão, abóbora, brócolis, laranja, limão, mexerica, abacaxi, acerola, goiaba, açaí, kiwi. Um suco verde é uma ótima opção para incluir no dia a dia. Veja aqui uma receita de suco detox para imunidade. Alho: chá, macerado, no molho pesto, incluir em patês, tempero verde, óleo de alho (suplemento nutricional).



chá, macerado, no molho pesto, incluir em patês, tempero verde, óleo de alho (suplemento nutricional). Gengibre: fresco como chá, no suco, ralado ou refogado como tempero em preparações culinárias ou em pó no shot matinal.



fresco como chá, no suco, ralado ou refogado como tempero em preparações culinárias ou em pó no shot matinal. Cúrcuma: fresca no suco, na sopa, no arroz, no feijão ou em pó no shot matinal ou como tempero na comida.



fresca no suco, na sopa, no arroz, no feijão ou em pó no shot matinal ou como tempero na comida. Castanha do Pará: a melhor fonte de selênio! Um mineral que facilmente temos deficiência e é indispensável para a imunidade por fazer parte do sistema de detoxificação do organismo.



a melhor fonte de selênio! Um mineral que facilmente temos deficiência e é indispensável para a imunidade por fazer parte do sistema de detoxificação do organismo. Proteínas: ovos, leguminosas (feijões, grão de bico, lentilha, ervilha), tofu, frango orgânico, peixes menores (sardinha).



Alimentação balanceada e repleta de antioxidantes é a base para ter seu sistema imunológico fortalecido!

BEBIDAS PARA SE AQUECER SEM ENGORDAR

Chá mate com gengibre e canela: uma xícara de água, uma sachê de chá mate. Colocar na água para ferver uma rodela de gengibre e uma pitada de canela.



Chá de erva doce com camomila: misture os dois e terá um digestivo poderoso e reconfortante.



Chás diversos: de frutas, erva cidreira, capim santo, etc. Veja aqui uma lista de chás para dias frios e formas de preparo.

E para quem o chocolate for fundamental, experimente uma receita de chocolate quente que diminui as calorias, além de aumentar os antioxidantes do cacau!

Um copo de leite semidesnatado (preferir leite fresco) + uma colher de chá de cacau em pó (misturar quente e adoçar com o adoçante de sua preferência ou um pouco de açúcar) e uma pitada de canela.

ÓLEOS ESSENCIAIS PARA SE PROTEGER DE DOENÇAS

A onda de frio pode nos deixar mais vulneráveis a dores no corpo, gripes, resfriados e alergias. A tendência é ficarmos mais encolhidos e relaxarmos na hora de ir a academia. Desta forma, acabamos contraindo mais a musculatura e deixamos nosso corpo ainda mais propenso às dores.

Óleo essencial de canela: é um óleo quente, estimulante, sedativo, aromático e digestivo. Fazer uma massagem corporal ou nos pés com óleos à base de canela ajuda a relaxar a musculatura e aquecer o corpo.





é um óleo quente, estimulante, sedativo, aromático e digestivo. Fazer uma massagem corporal ou nos pés com óleos à base de canela ajuda a relaxar a musculatura e aquecer o corpo. Óleo essencial de gengibre: é um excelente anti-inflamatório, muito útil nas dores, analgésico, antisséptico, expectorante, aquecedor, antibactericida, laxativo e estimulante do apetite. Em massagens, ajuda nos problemas de coluna e articulações. Banhos e compressas quentes de gengibre são indicados.



AUMENTE A LIBIDO NO FRIO

Na hora de cozinhar, aposte na pimenta para esquentar o seu prato e o clima com a pessoa parceira.

para esquentar o seu prato e o clima com a pessoa parceira. Como aperitivo, o amendoim com casca também promete esquentar a relação e o corpo no frio.



também promete esquentar a relação e o corpo no frio. O chocolate , além de combinar com os dias frios e agradar o paladar, também pode dar uma ajuda e tanto na libido.



, além de combinar com os dias frios e agradar o paladar, também pode dar uma ajuda e tanto na libido. Para esquentar o corpo logo pela manhã ou no final da noite, experimente tomar um chá de gengibre , que pode ser preparado com uma pitada de mel.



, que pode ser preparado com uma pitada de mel. À noite, crie o hábito de beber um gole de vinho. A bebida possui uma substância chamada resveratrol, que ajuda a aumentar a produção de estrogênio no corpo da mulher, proporcionando irrigação da região vaginal.



PRATIQUE EXERCÍCIOS FÍSICOS

Fazer exercícios físicos no frio pode aumentar o grau de contração do corpo, ajudando a aquecer o corpo e a diminuir o enrijecimento natural que acontece nessa época.

CUIDE DA SUA ENERGIA E DAS EMOÇÕES

Além de cuidar do corpo, tenha atenção à sua mente, energia e emoções. Escute a si próprio! Estamos vivendo uma temporada de eclipses e a retrogradação de Mercúrio. Que tal aproveitar o momento para se recolher, revisar o que precisa e ajustar os ponteiros com você mesmo?