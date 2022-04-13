Por que você deve comer chocolate, qual melhor tipo e a quantidade ideal

A Páscoa está chegando e se você é do time que não vê a hora de ganhar e comer chocolate, fique tranquila! O chocolate (na verdade, o cacau que tem nele) faz bem para a saúde, deve e pode ser consumido. Mas é preciso aprender a escolher o chocolate e comer na quantidade certa!

A nutricionista Amanda Regina, do Personare, explica tudo para você ficar em paz e feliz com seu chocolate nesta Páscoa.

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POSSO COMER QUALQUER CHOCOLATE?

Não deveria. Em primeiro lugar, você deve saber do que é feito o chocolate. Os principais ingredientes do chocolate são: cacau, manteiga do cacau (fonte de gordura), açúcar ou similar (adoçantes, açúcares diferentes) e leite (leite em pó ou leite condensado). Fuja de chocolates que tenham aditivos e corantes em sua composição!

Em segundo lugar, para distinguir um chocolate de boa qualidade de um ruim, é preciso ler o rótulo do chocolate. E o rótulo sempre começa do maior ingrediente ao menor. Ali, você vai saber mais sobre o produto e, principalmente, sobre a medida indicada para o consumo.

POR QUE VOCÊ DEVE COMER CHOCOLATE?

O cacau estimula a liberação de endorfina, contribuindo para a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ajudando a relaxar, diminuir o estresse e também a amenizar os sintomas da TPM.

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Também tem ação preventiva na saúde cardiovascular, por conta do alto índice de antioxidantes, combatendo o colesterol e reduzindo a pressão arterial.

Portanto, dê preferência aos chocolates com alto teor de cacau, como o amargo ou o meio amargo, ou que contenha ao menos 60% de cacau em sua composição.

QUAL É O MELHOR TIPO DE CHOCOLATE?

É você quem decide! Para isso, é importante conhecer os tipos de chocolate e saber as diferenças entre eles. Olha aí:

Chocolate meio amargo: tem menos açúcar em sua composição, e o cacau tem proporção entre 40% a 60%.





tem menos açúcar em sua composição, e o cacau tem proporção entre 40% a 60%. Chocolate amargo: tem, ao menos, 60% de cacau em sua composição, podendo chegar a até 95%! Por isso, são mais escuros e considerados um “alimento funcional”.





tem, ao menos, 60% de cacau em sua composição, podendo chegar a até 95%! Por isso, são mais escuros e considerados um “alimento funcional”. Chocolate ao leite: como o próprio nome indica, ele tem leite em sua composição, podendo ser preparado com leite em pó ou leite condensado. Podem ter teores de cacau bem variados. Existem marcas com menos de 25% de cacau em sua composição e, assim, podem ter bem mais açúcar ou gordura. Cuidado!





como o próprio nome indica, ele tem leite em sua composição, podendo ser preparado com leite em pó ou leite condensado. Podem ter teores de cacau bem variados. Existem marcas com menos de 25% de cacau em sua composição e, assim, podem ter bem mais açúcar ou gordura. Cuidado! Chocolate branco: os chocolates brancos não têm cacau em sua composição! Portanto, não trazem os benefícios que mencionamos anteriormente. O chocolate branco é feito somente com a manteiga do cacau, que é a gordura extraída da sua semente e acrescida de leite e açúcar.





os chocolates brancos não têm cacau em sua composição! Portanto, não trazem os benefícios que mencionamos anteriormente. O chocolate branco é feito somente com a manteiga do cacau, que é a gordura extraída da sua semente e acrescida de leite e açúcar. Chocolate diet: é o chocolate em que é retirado o açúcar de sua composição e, para manter a sua consistência, é acrescido de mais gordura do que os outros tipos. Por isso, são indicados apenas para quem não pode consumir açúcar. E devem ser evitados por quem quer emagrecer, já que com a mudança do açúcar para gordura podem ser mais calóricos.





é o chocolate em que é retirado o açúcar de sua composição e, para manter a sua consistência, é acrescido de mais gordura do que os outros tipos. Por isso, são indicados apenas para quem não pode consumir açúcar. E devem ser evitados por quem quer emagrecer, já que com a mudança do açúcar para gordura podem ser mais calóricos. Chocolates com mais de 60% de cacau: são opções excelentes, como já reforçamos, mas não esqueça de observar o rótulo, conferir a proporção dos demais ingredientes e se há adição de aditivos e corantes, que não é recomendada.

QUAL A QUANTIDADE DE CHOCOLATE POSSO COMER?

No geral, a porção de chocolate indicada é de até 30 gramas ao dia por pessoa, para serem aproveitados os benefícios do cacau — considerando, claro, aqueles que têm boa dose de cacau em sua composição.

Atenção: mesmo os chocolates com alto teor de cacau, se consumidos em excesso, podem trazer prejuízos à saúde.

Dica final: não coloque o chocolate na geladeira — isso separa a gordura do restante do alimento, alterando o sabor e a cremosidade.

No mais, aproveite o seu chocolate e seja feliz!