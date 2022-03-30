5 alimentos que beneficiam a saúde mental

Os alimentos que você escolhe para o dia a dia são fundamentais para a saúde, inclusive a mental. No dia a dia, é possível fazer combinações adequadas e ter na alimentação uma aliada para encontrar a felicidade, gerando impacto no nosso cérebro e no estado emocional.
A nutricionista Catiene Chieppe conta que alguns bons hábitos alimentares podem agir diretamente no bem-estar dos indivíduos. "O funcionamento do nosso sistema nervoso depende da liberação de alguns neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina, substâncias que transmitem impulsos nervosos para o cérebro e causam a sensação de alegria e bem-estar. A produção dessas substâncias está diretamente relacionada a uma quantidade adequada de aminoácidos provenientes da nossa dieta. Alimentos ricos em triptofano, tirosina e fenilanina podem garantir a síntese dos neurotransmissores responsáveis pelo prazer", diz.
A profissional conta que, uma dieta equilibrada favorece o nosso sistema imunológico, fornecendo antioxidantes e reduzindo os radicais livres. Com isso, certamente nos sentimos melhores, mais revigorados e dispostos. O importante é ter alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, carnes magras e água. Priorizar refeições coloridas é o conselho dado por todo nutricionista.
"É importante o consumo regular de alimentos ricos em triptofano, como: queijos, amendoim, ovos e abacate. Eles atuam na melhora do humor e proporcionam sensação de bem-estar pois ajudam na formação de serotonina, que facilita a comunicação entre os neurônios, regulando o humor, a sensação de fome e o sono."
A endocrinologista Gisele Lorenzoni conta que a serotonina dá uma sensação de bem-estar. "Ela acalma e tranquiliza. Por isso que mulheres no período pré-menstrual tem uma maior irritabilidade, um aumento do apetite por doces, porque nesse período há uma queda dos níveis de serotonina, que é fisiológico, e essa baixa dá os sintomas de TPM, que deixa as mulheres mais irritadas. A serotonina traz a sensação de saciedade, equilíbrio e bem-estar".
A médica explica que escolher alimentos que induzem a produção de tripofano, aminoácido percursor da serotonina, traz uma sensação de bem-estar maior. "Um dos maiores exemplos é o chocolate, mas não recomendamos de forma rotineira, porque acaba tendo uma melhora no humor, mas a longo prazo leva-se a problemas de saúde, como ganho de peso, e os problemas relacionados ao diabetes, aumento de triglicerídeos, colesterol. O recomendando é uma alimentação equilibrada, consumo de fritas e verduras e tentar direcionar esse controle das emoções para outras coisas, como atividades físicas ou de relaxamento".
Também é preciso cuidado com a quantidade de gorduras e de açúcar no organismo. Já que uma alimentação inflamatória, ou seja, com alto teor de açúcares, gorduras, embutidos, industrializados está diretamente ligado ao surgimento e agravamento de diferentes tipos de doenças, como artrite, diabetes, Alzheimer e obesidade. "Além disso, o cansaço, o desânimo, as noites mal dormidas, a falta de rendimento nos treinos e a baixa libido estão relacionados com uma dieta inadequada", diz Catiene Chieppe.
Por outro lado, alguns alimentos podem ajudar no combate e a prevenção de problemas relacionados à saúde mental, como ansiedade, depressão e estresse. "Muitos alimentos podem atuar na saúde mental e inseri-los na rotina (com a devida orientação de um nutricionista) é muito interessante. Oleaginosas como as castanhas, nozes e amêndoas e os peixes como sardinha e salmão são um exemplo. São fontes de ômega 3, que ajuda nas funções cognitivas do nosso cérebro: memória, capacidade de processar pensamentos e de se organizar", finaliza a nutricionista.
VEJA 5 ALIMENTOS QUE AJUDAM NA SAÚDE MENTAL
Cúrcuma
Alimento clássico quando o assunto é prazer. É rico em triptofano. Contém magnésio, sendo um aliado do bom humor. O chocolate aumenta a produção de serotonina de forma significante. Mas lembre-se: prefira sempre as opções com teor maior de cacau, de preferência o 70% - 85%, pois terá menor quantidade de açúcar em sua composição.
São ricos em ômega-3, capaz de estimular a proteção das células cerebrais, melhorando a atividade do órgão e levando a um aumento de hormônios responsáveis pelo bem-estar, como serotonina, dopamina e noradrenalina. Além disso, são fontes de triptofano, aminoácidos que regulam o humor.
Arroz, aveia, quinoa e amaranto são exemplos de cereais integrais que são fontes naturais de vitaminas do complexo B, em especial a vitamina B6 e B9. As substâncias são importantes reguladoras do sistema nervoso e participam diretamente da produção de serotonina.
O iogurte natural, aquele sem aditivos, é uma fonte de probiótico, responsável por adequar a saúde do intestino, restabelecendo o equilíbrio da microbiota intestinal e possibilitando uma maior absorção dos nutrientes. O desequilíbrio da microbiota está diretamente relacionado a quadros de ansiedade e depressão.
O tempero contém um nutriente chamado curcumina, que ajuda a diminuir a ansiedade, reduz a inflamação e o estresse oxidativo que geralmente está presente em pessoas que sofrem de transtornos do humor.