5 alimentos que beneficiam a saúde mental

O iogurte natural é uma fonte de probiótico, responsável por adequar a saúde do intestino Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik

Os alimentos que você escolhe para o dia a dia são fundamentais para a saúde, inclusive a mental. No dia a dia, é possível fazer combinações adequadas e ter na alimentação uma aliada para encontrar a felicidade, gerando impacto no nosso cérebro e no estado emocional.

A nutricionista Catiene Chieppe conta que alguns bons hábitos alimentares podem agir diretamente no bem-estar dos indivíduos. "O funcionamento do nosso sistema nervoso depende da liberação de alguns neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina, substâncias que transmitem impulsos nervosos para o cérebro e causam a sensação de alegria e bem-estar. A produção dessas substâncias está diretamente relacionada a uma quantidade adequada de aminoácidos provenientes da nossa dieta . Alimentos ricos em triptofano, tirosina e fenilanina podem garantir a síntese dos neurotransmissores responsáveis pelo prazer", diz.

A profissional conta que, uma dieta equilibrada favorece o nosso sistema imunológico, fornecendo antioxidantes e reduzindo os radicais livres. Com isso, certamente nos sentimos melhores, mais revigorados e dispostos. O importante é ter alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, carnes magras e água. Priorizar refeições coloridas é o conselho dado por todo nutricionista.

"É importante o consumo regular de alimentos ricos em triptofano, como: queijos, amendoim, ovos e abacate. Eles atuam na melhora do humor e proporcionam sensação de bem-estar pois ajudam na formação de serotonina, que facilita a comunicação entre os neurônios, regulando o humor, a sensação de fome e o sono."

A endocrinologista Gisele Lorenzoni conta que a serotonina dá uma sensação de bem-estar. "Ela acalma e tranquiliza. Por isso que mulheres no período pré-menstrual tem uma maior irritabilidade, um aumento do apetite por doces, porque nesse período há uma queda dos níveis de serotonina, que é fisiológico, e essa baixa dá os sintomas de TPM, que deixa as mulheres mais irritadas. A serotonina traz a sensação de saciedade, equilíbrio e bem-estar".

A médica explica que escolher alimentos que induzem a produção de tripofano, aminoácido percursor da serotonina, traz uma sensação de bem-estar maior. "Um dos maiores exemplos é o chocolate , mas não recomendamos de forma rotineira, porque acaba tendo uma melhora no humor, mas a longo prazo leva-se a problemas de saúde, como ganho de peso, e os problemas relacionados ao diabetes, aumento de triglicerídeos, colesterol. O recomendando é uma alimentação equilibrada, consumo de fritas e verduras e tentar direcionar esse controle das emoções para outras coisas, como atividades físicas ou de relaxamento".

Também é preciso cuidado com a quantidade de gorduras e de açúcar no organismo. Já que uma alimentação inflamatória, ou seja, com alto teor de açúcares, gorduras, embutidos, industrializados está diretamente ligado ao surgimento e agravamento de diferentes tipos de doenças, como artrite, diabetes, Alzheimer e obesidade. "Além disso, o cansaço, o desânimo, as noites mal dormidas, a falta de rendimento nos treinos e a baixa libido estão relacionados com uma dieta inadequada", diz Catiene Chieppe.

Por outro lado, alguns alimentos podem ajudar no combate e a prevenção de problemas relacionados à saúde mental, como ansiedade, depressão e estresse. "Muitos alimentos podem atuar na saúde mental e inseri-los na rotina (com a devida orientação de um nutricionista) é muito interessante. Oleaginosas como as castanhas, nozes e amêndoas e os peixes como sardinha e salmão são um exemplo. São fontes de ômega 3, que ajuda nas funções cognitivas do nosso cérebro: memória, capacidade de processar pensamentos e de se organizar", finaliza a nutricionista.

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