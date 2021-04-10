Saiba como comer chocolate e não prejudicar a pele

O chocolate pode ser cosumido com moderação Crédito: Sergejs Rahunoks/ freepik

É difícil resistir a um chocolate. Mas quando se trata de cuidados com a pele, será que ele realmente pode ser prejudicial e contribuir para o surgimento da acne?

A dermatologista Juliana Drumond diz que já existem estudos mostrando que o consumo de, não só chocolates, mas alimentos doces, com alto teor glicêmico, podem piorar a acne. “São alimentos com muito açúcar, carboidrato, que causam um pico de glicose, e posteriormente, um pico de insulina no organismo. Esse aumento da insulina acaba gerando o estado de hiperinsulinemia, que é um dos fatores que pode agravar a acne”, explica.

O agravamento ocorre com o consumo exagerado desses alimentos, pois a pessoa ficará mais tempo com alto índice de glicose e insulina.

A médica alerta que os efeitos na pele não estão relacionados ao cacau, mas ao teor glicêmico do chocolate, independente de ser o chocolate comum ou branco. “O chocolate é um alimento gorduroso e, por isso, pode aumentar a oleosidade da pele. Isso vale também para o chocolate 70%, que as pessoas costumam considerar mais saudável, porque em geral tem menos açúcar e não tem lactose. Mas, se tiver teor de gordura alto, também pode contribuir para o surgimento de cravos e espinhas". De qualquer forma, o chocolate com maior concentração de cacau geralmente tem menos açúcar. Então, acaba sendo menos nocivo.

Ela ressalta que dizer que o chocolate causa acne em todas as pessoas é mito. "Na verdade, ele é um fator desencadeante da acne em quem já tem predisposição. Para outras pessoas, o consumo não vai levar ao aparecimento da acne. O importante é a moderação".