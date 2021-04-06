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Aprenda a fazer "sobrancelha de sabão", truque que virou febre na web

A técnica do sabonete para fazer a 'soap brows' é simples, mas é preciso ter cuidado para não desenvolver alergias na pele

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 08:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

06 abr 2021 às 08:00
Sobrancelha
A técnica é uma forma de pentear as sobrancelhas com os fios para cima, como se estivessem espetados, usando algum produto viscoso para manter a forma Crédito: @soapbrows
A sobrancelha arrepiada é uma tendência que virou febre entre as famosas e na web. Para alcançar esse design, a técnica mais básica utilizada é o truque do sabonete. É por isso que em português o "soap brows" recebeu o nome de "sobrancelha de sabão".
A técnica é uma forma de pentear as sobrancelhas com os fios para cima, como se estivessem espetados, usando algum produto viscoso para manter a forma. "É uma alternativa para quem gosta de um acabamento mais natural e fresh. As pastas ou géis para sobrancelha dão definição e a técnica de 'soap brows' aparece com bastante força e conquista cada vez mais mulheres", explica a maquiadora Mayara Leite.
A ideia é deixar a sobrancelha arrepiada, porém domada. Ela conta que a técnica funciona melhor quando a área tem pelos mais longos, com um certo volume. "Também é uma boa alternativa para quem tem falhas nas sobrancelhas. Ao penteá-las para cima, o comprimento dos pelos preenchem áreas falhadas", diz Mayara.

Como fazer

Uma alternativa ao sabonete é optar pelo rímel incolor. "O efeito é praticamente o mesmo e a durabilidade também. Vale a pena investir em um rímel de boa qualidade para garantir a fixação do formato". A maquiadora  Mayara Leite ensina o passo a passo. 
  • Limpe a sobrancelhas com água micelar e um cotonete para tirar os resquícios de maquiagem.
  • Após a higienização, você vai precisar de uma escovinha de sobrancelhas, um fixador de maquiagem líquido (não pode ser aerossol) e um sabonete glicerinado que é facilmente encontrado em mercados e farmácias (valor médio de R$ 5).
  • Borrife o fixador na escovinha para umedecer e passe a escova no sabonete, com cuidado para não ter excesso de produto. Aplique nas sobrancelhas penteando para cima. Reaplique se necessário para deixar bem fixadas. É fácil de fazer e muito rápido.

Risco de provocar alergia

A dermatologista Renata Bortolini conta que, apesar de muitas mulheres usarem o sabonete glicerinado seco e o auxílio da escovinha, existe um produto próprio para a arrumação das sobrancelhas. "Marcas internacionais e nacionais produzem esse fixador de sobrancelhas ideal para dar esse aspecto 'flow' tratando os fios em simultâneo".
A médica ressalta que o efeito da arrumação das sobrancelhas com sabonete é bonito, mas pode levar a irritação da pele no local e a queda dos pelos, que devem ser tratados com muito carinho para manter o volume tão desejado. "Você deixaria sabonete nos seus cabelos para fazer algum penteado?", indaga. 
Além das irritações de pele e o risco de reduzir o volume das sobrancelhas, o sabonete pode causar ainda desconfortos oculares. "Deixar sabonete nesta região é contraindicado para quem já tem alguma queixa como a blefarite, a conjuntivite de repetição e quadro de dermatite seborreica", diz Renata Bortolini.

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