10 máscaras faciais para se cuidar em casa

As máscaras faciais se tornaram sinônimo de autocuidado na quarentena. O produto, utilizado para recuperar a pele do rosto, têm diferentes formatos e objetivos. E algumas prometem resultado imediato, garantindo uma pele radiante após alguns minutos de uso. Que tal aproveitar os dias em casa, devido e hidratar e limpar a pele? Confira a seleção de máscaras faciais. Os preços começam a partir de R$ 12,90.
Hydra Zen Rose Sorbet Cryo-Mask da Lancôme
Máscara hidratante que limpa e reequilibra a pele prevenindo acne. Tem o poder purificante da argila verde, que age junto de prebióticos removendo a oleosidade excessiva enquanto nutre; e o Pantenol, que hidrata e fortalece a barreira da pele. Preço: R$ 59,90
Formulada com ácido salicílico e óleo de Tea Tree, a máscara com textura em gel, promete deixar a pele mais saudável e suave, com uma aparência renovada. Ela oferece refrescância, redução da oleosidade e minimiza as imperfeições da pele. Preço: R$ 119,90
Além de desobstruir e reduzir a oleosidade imediatamente, o produto conta com partículas esfoliantes que removem as células mortas e não agridem o meio ambiente. A máscara renova a pele. Preço: R$ 12,90
Com gotas nutritivas de quinoa e extrato de Matcha, a máscara facial limpa a pele das impurezas que podem ser acumuladas ao longo dos dias, como resíduos diversos, suor, oleosidade e poluição. Indicada para uma pele renovada e livre dos radicais livres, que, em grande volume podem danificar as células sadias do corpo. Além disso, a máscara facial detox tem efeito antifadiga e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. O produto é indicado para homens e mulheres. Preço: R$ 52,90
As novas máscaras da marca foram desenvolvidas com 95% de ingredientes de origem natural, a base de tecido de eucalipto e prometendo um efeito imediato sendo eficaz em apenas 5 minutos. Tem efeitos hidratantes, radiantes, calmantes, anti-imperfeições, purificador e aperfeiçoador. Preço: R$ 19,00
Possui uma ação hidratante com ricos nutrientes para a pele, tem efeito lifting que reduz as linhas finas do rosto e proporciona uma pele mais firme e hidratada em apenas 15 minutos. Preço: R$ 25,99
O produto proporciona máxima nutrição para a pele e a deixa iluminada, graças as partículas de safira presentes na fórmula. É rica em Ectoína, molécula da sobrevivência que suporta condições extremas do deserto e promove hidratação imediata e persistente, e Ácido Hialurônico, que confere hidratação intensiva à pele nas camadas mais profundas, restaurando a aparência, o viço e eliminando os radicais livres gerados no tecido após exposição à luz UV. Preço: R$ 165,00
O produto tem eficácia comprovada no fortalecimento da barreira da pele e hidratação instantânea que dura até 24 horas. Com uma combinação de 89% de água mineralizada da marca e ácido hialurônico de origem natural, a máscara revitaliza e hidrata a pele, reforçando a função de barreira natural, protegendo contra agressores externos. Para utilizá-la, basta coloca-la sobre a pele limpa e seca e deixar agir por 10 minutos, massageando qualquer excesso de produto na pele. Preço: R$ 69,90
O produto retira as impurezas e os poluentes para renovar a aparência e garantir uma pele hidratada. A máscara facial cria uma experiência de revitalização do rosto para minimizar os danos causados pela falta de sono, excesso de trabalho e poluição. Sua fórmula purifica profundamente, além de devolver o viço saudável da pele para que ela fique revigorada durante o dia. Preço: R$ 235,00
É uma máscara facial com enxágue que garante em apenas cinco minutos uma pele radiante, podendo ser usada por todos os tipos de pele, incluindo as sensíveis. Com uma textura parecida com a de um sorbet cor-de-rosa, ela refresca e revitaliza a pele, e sua fórmula com ácido salicílico e água de rosas ajuda também a reduzir visivelmente a aparência dos poros, a suavizar a textura e a uniformizar o tom da pele. Preço: R$ 259,00