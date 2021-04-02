10 máscaras faciais para se cuidar em casa

Hydra Zen Rose Sorbet Cryo-Mask da Lancôme

Máscara hidratante que limpa e reequilibra a pele prevenindo acne. Tem o poder purificante da argila verde, que age junto de prebióticos removendo a oleosidade excessiva enquanto nutre; e o Pantenol, que hidrata e fortalece a barreira da pele. Preço: R$ 59,90

Formulada com ácido salicílico e óleo de Tea Tree, a máscara com textura em gel, promete deixar a pele mais saudável e suave, com uma aparência renovada. Ela oferece refrescância, redução da oleosidade e minimiza as imperfeições da pele. Preço: R$ 119,90

Além de desobstruir e reduzir a oleosidade imediatamente, o produto conta com partículas esfoliantes que removem as células mortas e não agridem o meio ambiente. A máscara renova a pele. Preço: R$ 12,90

Com gotas nutritivas de quinoa e extrato de Matcha, a máscara facial limpa a pele das impurezas que podem ser acumuladas ao longo dos dias, como resíduos diversos, suor, oleosidade e poluição. Indicada para uma pele renovada e livre dos radicais livres, que, em grande volume podem danificar as células sadias do corpo. Além disso, a máscara facial detox tem efeito antifadiga e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. O produto é indicado para homens e mulheres. Preço: R$ 52,90

As novas máscaras da marca foram desenvolvidas com 95% de ingredientes de origem natural, a base de tecido de eucalipto e prometendo um efeito imediato sendo eficaz em apenas 5 minutos. Tem efeitos hidratantes, radiantes, calmantes, anti-imperfeições, purificador e aperfeiçoador. Preço: R$ 19,00

Possui uma ação hidratante com ricos nutrientes para a pele, tem efeito lifting que reduz as linhas finas do rosto e proporciona uma pele mais firme e hidratada em apenas 15 minutos. Preço: R$ 25,99

O produto proporciona máxima nutrição para a pele e a deixa iluminada, graças as partículas de safira presentes na fórmula. É rica em Ectoína, molécula da sobrevivência que suporta condições extremas do deserto e promove hidratação imediata e persistente, e Ácido Hialurônico, que confere hidratação intensiva à pele nas camadas mais profundas, restaurando a aparência, o viço e eliminando os radicais livres gerados no tecido após exposição à luz UV. Preço: R$ 165,00

O produto tem eficácia comprovada no fortalecimento da barreira da pele e hidratação instantânea que dura até 24 horas. Com uma combinação de 89% de água mineralizada da marca e ácido hialurônico de origem natural, a máscara revitaliza e hidrata a pele, reforçando a função de barreira natural, protegendo contra agressores externos. Para utilizá-la, basta coloca-la sobre a pele limpa e seca e deixar agir por 10 minutos, massageando qualquer excesso de produto na pele. Preço: R$ 69,90

O produto retira as impurezas e os poluentes para renovar a aparência e garantir uma pele hidratada. A máscara facial cria uma experiência de revitalização do rosto para minimizar os danos causados pela falta de sono, excesso de trabalho e poluição. Sua fórmula purifica profundamente, além de devolver o viço saudável da pele para que ela fique revigorada durante o dia. Preço: R$ 235,00