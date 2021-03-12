10 lançamentos de beleza: perfumes, creme antissinais, batom e muito mais

Bruma facial da Ricca.

Em edição especial, a nova fragrância de Águas de Phebo é inspirada no verão. Em uma interpretação floral da bergamota e harmonizada com o frescor dos cítricos, Bergamota Solar evidencia as notas florais luminosas de Tuberosa, Gerânio e Ylang Ylang, que formam uma criação que nos transporta para agradáveis dias de sol. Produzida com álcool extra neutro, que é mais puro e não interfere na fragrância, a colônia passa pelo processo de maceração, que garante maior intensidade e harmonização das notas olfativas. Preço: R$ 129

A linha Match Agente Antioleosidade, lançamento de O Boticário, conta com ativos tecnológicos e alta performance, uma experiência e efeito imediato nos fios, garantindo a sensação do cabelo recém-lavado por 48 horas. O Tônico Antiefeito Rebote equilibra a produção de oleosidade no couro cabeludo, evitando o efeito rebote – oleosidade produzida pelo excesso de lavagem dos fios. O produto foi desenvolvido como um item de manutenção e pode ser usado após o banho, com o cabelo ainda molhado; ou entre as lavagens, camuflando a aparência de fios oleosos. Preço: R$ 69,90

Os batons da coleção Mulheres que Amamos, da Quem Disse, Berenice?, são uma edição limitada nas cores Vermelho Djamilla, Marrom Mackenzie e Rosa Gabriela. Sua fórmula conta com Manteiga de Karité na composição que ajuda a hidratar e condicionar os lábios, além de ser 100% vegana e não testada em animais. Preço: R$39,90

O Deo Parfum Luna Valentia é uma interpretação única do chipre brasileiro, que combina a potência da flor da metamorfose às notas frutais de cassis e amora, com o patchouli e a preciosa pripioca, ingrediente da biodiversidade brasileira. Preço: R$ 144,90

O Duo de Sombras Acabamento Metálico, lançamento da Mary Kay, oferece três opções de duos em cores versáteis e com partículas de brilho com efeito foil, que valorizam o olhar e proporcionam o amado efeito glow. As cores disponíveis são Copper & Pyrite, Black & Pearl e Pink & Purple, que garantem uma superpigmentação e textura leve. Preço: R$ 71,90

Para celebrar o Rio de Janeiro nasce uma nova fragrância para a linha Vintage da Granado: Bossa. O sol, o mar e o estilo de vida leve e descontraído da cidade são traduzidos em uma criação vibrante que evoca a alma carioca. Suas notas cítricas e marinhas trazem o frescor e a leveza do mar e de sua brisa, enquanto os florais solares e o coco promovem uma sensação cremosa e delicada. A fragrância é envelopada pelo conforto e elegância do musk e da madeira de cashmere, resultando numa criação floral, solar, fresca e confortável. Preço: R$ 115,00

O gel creme Renew da Avon possui exclusiva tecnologia Pro Vita-D que ajuda a estimular a ativação da vitamina D e fortalecer a barreira de hidratação da pele. Promove o poder da hidratação por 72 horas, além de uma dose diária de brilho do sol! Com fórmula leve e de rápida absorção sem deixar a pele oleosa. Preço: R$ 69,90

O Full Brow Gel para sobrancelha é versátil, compacto, contém pequenas fibras que preenchem, penteando e criando uma sobrancelha perfeita e sem falhas. Sua textura em gel é extremamente confortável deixando sua sobrancelha volumosa e com aspecto natural. Preço: R$ 14,90

O lançamento da Profuse promete recuperação de firmeza e elasticidade da pele do rosto, colo e pescoço. Sua nova fórmula ultraconcentrada com ácido hialurônico a 10%, silício orgânico, nova geração de peptídeos (pró-colágeno), renopeptide 189 (renovação celular) e extrato de Endro (pró-elasticidade) age para combater os sinais do envelhecimento a partir dos 25 ou 30 anos: melhora a pigmentação da pele, deixando-a mais uniforme, combate a flacidez e as rugas, melhora a textura da pele, deixando-a mais hidratada, e a sustentação e a firmeza da pele. Preço: R$ 198,50