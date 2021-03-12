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10 lançamentos de beleza: perfumes, creme antissinais, batom e muito mais

Procurando por novos produtos para incluir no nécessaire? Listamos as novidades que prometem conquistar um espaço na sua rotina de beleza

Publicado em 12 de Março de 2021 às 02:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

12 mar 2021 às 02:00
Mulher passando creme no rosto em frente ao espelho / rotina de beleza / skincare
Os lançamentos são para você continuar a sua rotina de autocuidado Crédito: Shutterstock
Março está cheio de novidades no mercado da beleza. E as marcas apresentam lançamentos para você continuar a sua rotina de autocuidado. Tem fragrância inspirada no verão e com ingredientes da biodiversidade brasileira, creme que promete recuperação de firmeza e elasticidade da pele, e produto que garante a sensação do cabelo recém-lavado por 48 horas. Confira 10 lançamentos para você renovar o nécessaire de produtinhos de beleza. 

Bruma facial da Ricca.

Em edição especial, a nova fragrância de Águas de Phebo é inspirada no verão. Em uma interpretação floral da bergamota e harmonizada com o frescor dos cítricos, Bergamota Solar evidencia as notas florais luminosas de Tuberosa, Gerânio e Ylang Ylang, que formam uma criação que nos transporta para agradáveis dias de sol. Produzida com álcool extra neutro, que é mais puro e não interfere na fragrância, a colônia passa pelo processo de maceração, que garante maior intensidade e harmonização das notas olfativas. Preço: R$ 129
A linha Match Agente Antioleosidade, lançamento de O Boticário, conta com ativos tecnológicos e alta performance, uma experiência e efeito imediato nos fios, garantindo a sensação do cabelo recém-lavado por 48 horas. O Tônico Antiefeito Rebote equilibra a produção de oleosidade no couro cabeludo, evitando o efeito rebote – oleosidade produzida pelo excesso de lavagem dos fios. O produto foi desenvolvido como um item de manutenção e pode ser usado após o banho, com o cabelo ainda molhado; ou entre as lavagens, camuflando a aparência de fios oleosos. Preço: R$ 69,90
Os batons da coleção Mulheres que Amamos, da Quem Disse, Berenice?,  são uma edição limitada nas cores Vermelho Djamilla, Marrom Mackenzie e Rosa Gabriela. Sua fórmula conta com Manteiga de Karité na composição que ajuda a hidratar e condicionar os lábios, além de ser 100% vegana e não testada em animais. Preço: R$39,90
O Deo Parfum Luna Valentia é uma interpretação única do chipre brasileiro, que combina a potência da flor da metamorfose às notas frutais de cassis e amora, com o patchouli e a preciosa pripioca, ingrediente da biodiversidade brasileira. Preço: R$ 144,90
O Duo de Sombras Acabamento Metálico, lançamento da Mary Kay, oferece três opções de duos em cores versáteis e com partículas de brilho com efeito foil, que valorizam o olhar e proporcionam o amado efeito glow. As cores disponíveis são Copper & Pyrite, Black & Pearl e Pink & Purple, que garantem uma superpigmentação e textura leve. Preço: R$ 71,90
Para celebrar o Rio de Janeiro nasce uma nova fragrância para a linha Vintage da Granado: Bossa. O sol, o mar e o estilo de vida leve e descontraído da cidade são traduzidos em uma criação vibrante que evoca a alma carioca. Suas notas cítricas e marinhas trazem o frescor e a leveza do mar e de sua brisa, enquanto os florais solares e o coco promovem uma sensação cremosa e delicada.  A fragrância é envelopada pelo conforto e elegância do musk e da madeira de cashmere, resultando numa criação floral, solar, fresca e confortável. Preço: R$ 115,00
O gel creme Renew  da Avon possui exclusiva tecnologia Pro Vita-D que ajuda a estimular a ativação da vitamina D e fortalecer a barreira de hidratação da pele. Promove o poder da hidratação por 72 horas, além de uma dose diária de brilho do sol! Com fórmula leve e de rápida absorção sem deixar a pele oleosa. Preço: R$ 69,90
O Full Brow Gel para sobrancelha é versátil, compacto, contém pequenas fibras que preenchem, penteando e criando uma sobrancelha perfeita e sem falhas. Sua textura em gel é extremamente confortável deixando sua sobrancelha volumosa e com aspecto natural. Preço: R$ 14,90
O lançamento da Profuse promete recuperação de firmeza e elasticidade da pele do rosto, colo e pescoço. Sua nova fórmula ultraconcentrada com ácido hialurônico a 10%, silício orgânico, nova geração de peptídeos (pró-colágeno), renopeptide 189 (renovação celular) e extrato de Endro (pró-elasticidade) age para combater os sinais do envelhecimento  a partir dos 25 ou 30 anos: melhora a pigmentação da pele, deixando-a mais uniforme, combate a flacidez e as rugas, melhora a textura da pele, deixando-a mais hidratada, e a sustentação e a firmeza da pele. Preço: R$ 198,50
A Ricca lança a bruma Facial com ativos que protegem a pele da luz azul, além de refrescar e hidratar a pele. Preço: R$ 24,90

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