8 produtos para turbinar a hidratação da pele no verão

Hidrat Solution da Adcos.

O Creme Desodorante Nutritivo Corporal Tododia Tâmara e Canela da Natura é uma combinação balanceada de ingredientes naturais com ação prebiótica, que alimenta e fortalece a flora da pele, nossa primeira barreira de proteção. É indicado para todos os tipos de pele, pois se adapta às necessidades que cada um tem. Entre os benefícios ele estimula a reposição dos nutrientes de acordo com cada tipo de pele. R$ 49,90

Fórmula enriquecida com dois poderosos antioxidantes, Q10 e Vitamina C, que combatem os radicais livres, melhora visivelmente a firmeza e a elasticidade da pele. Além de prevenir a flacidez e hidratar a pele intensamente por 48 horas. É indicado para pele sexa e extrasseca. R$16,99

Formulado sem perfume especialmente para grávidas e pessoas sensíveis a perfume. Ideal para ser usado em massagens corporais e em áreas ressecadas e sensíveis como pés e pernas. Pode ser usada pura ou personalizada com óleos essenciais de sua preferência. R$ 75,00

Hidratante spray pós-sol com Vitamina C, que é ultra refrescante e combina ativos que nutrem, acalmam, refrescam, e combatem o envelhecimento precoce, proporcionando um alívio natural à pele nos dias quentes e quando queimada de sol. O produto é indicado para todos os tipos de pele, principalmente as sensíveis. R$ 120,00

A linha propõe uma hidratação diária intensa por até 48h com rápida absorção, ao mesmo tempo que reequilibra o pH e fortalece a pele. A nova fórmula também foi desenvolvida com glicerina pura, dando à pele um toque aveludado. R$ 19,89

A loção corporal hidratante com óleo de macadâmia possui fórmula de rápida absorção, não oleosa, desenvolvida para restaurar intensivamente** a hidratação desde a pele normal até a pele extrasseca. Protege contra os odores da transpiração. R$30,99

O Body Yogurt Limão tem extrato de suco de Limão, manteiga de karité de Gana e leite de amêndoas do comércio com comunidades da Espanha. Uma fragrância refrescante, levemente picante e de rápida absorção, que deixa sua pele hidratada por até 48h. Edição limitada. R$ 64,90