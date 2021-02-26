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Pele seca

8 produtos para turbinar a hidratação da pele no verão

Os cremes ajudam a prevenir o ressecamento e o envelhecimento precoce, deixando a pele hidratada e macia
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

26 fev 2021 às 02:00

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Mulher passando creme no corpo
Mulher passando creme no corpo Crédito: Pavel Vladychenko vk.com/altern/ Freepik
Recomendação unânime entre os especialistas a hidratação da pele é essencial para mantê-la saudável e protegida, inclusive durante o verão. Por isso, é importante você ter um creme hidratante para chamar de seu. Os produtos hidratam e ajudam a prevenir o ressecamento e o envelhecimento precoce, deixando a pele hidratada e macia, com aspecto bonito e saudável. Veja uma seleção de hidratantes para o corpo. 

Hidrat Solution da Adcos.

O Creme Desodorante Nutritivo Corporal Tododia Tâmara e Canela da Natura é uma combinação balanceada de ingredientes naturais com ação prebiótica, que alimenta e fortalece a flora da pele, nossa primeira barreira de proteção. É indicado para todos os tipos de pele, pois se adapta às necessidades que cada um tem. Entre os benefícios ele estimula a reposição dos nutrientes de acordo com cada tipo de pele. R$ 49,90
Fórmula enriquecida com dois poderosos antioxidantes, Q10 e Vitamina C, que combatem os radicais livres, melhora visivelmente a firmeza e a elasticidade da pele. Além de prevenir a flacidez e hidratar a pele intensamente por 48 horas. É indicado para pele sexa e extrasseca. R$16,99
Formulado sem perfume especialmente para grávidas e pessoas sensíveis a perfume. Ideal para ser usado em massagens corporais e em áreas ressecadas e sensíveis como pés e pernas. Pode ser usada pura ou personalizada com óleos essenciais de sua preferência. R$ 75,00
Hidratante spray pós-sol com Vitamina C, que é ultra refrescante e combina ativos que nutrem, acalmam, refrescam, e combatem o envelhecimento precoce, proporcionando um alívio natural à pele nos dias quentes e quando queimada de sol. O produto é indicado para todos os tipos de pele, principalmente as sensíveis. R$ 120,00
A linha propõe uma hidratação diária intensa por até 48h com rápida absorção, ao mesmo tempo que reequilibra o pH e fortalece a pele. A nova fórmula também foi desenvolvida com glicerina pura, dando à pele um toque aveludado. R$ 19,89
A loção corporal hidratante com óleo de macadâmia possui fórmula de rápida absorção, não oleosa, desenvolvida para restaurar intensivamente** a hidratação desde a pele normal até a pele extrasseca. Protege contra os odores da transpiração. R$30,99
O Body Yogurt Limão tem extrato de suco de Limão, manteiga de karité de Gana e leite de amêndoas do comércio com comunidades da Espanha. Uma fragrância refrescante, levemente picante e de rápida absorção, que deixa sua pele hidratada por até 48h. Edição limitada. R$ 64,90
O Leite Hidratante e Nutritivo da linha Hidrat Solution é um creme que hidrata e ajuda a prevenir o ressecamento e o envelhecimento precoce, deixando a pele hidratada e macia. Ele devolve a água à pele, possui textura fina e suave ao toque. É um creme de hidratação que pode ser usado em todos os tipos de pele, diariamente ou pós-sol. R$ 145,00                      

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