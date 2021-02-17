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Sucesso no BBB

Lenço na cabeça: saiba como aderir à tendência que conquistou as famosas

Com inspiração nos anos 1970, o acessório se tornou queridinho de celebridades e fashionistas e é tendência dentro e fora do BBB 21
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

17 fev 2021 às 16:28

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 16:28

Carla Diaz usa lenço na cabeça
A atriz Carla Diaz levou alguns lenços para o confinamento na casa do BBB 21. O acessório amarrado na cabeça virou sua marca registrada Crédito: Reprodução/Instagram
O lenço é um acessório versátil. Pode ser usado como cinto, amarrado no pescoço ou na bolsa. Neste verão, o lenço na cabeça se tornou queridinho de celebridades e fashionistas.
No Big Brother Brasil 21 o acessório é indispensável nos looks das participantes Carla Diaz, Camilla de Lucas, Viih Tube e Pocah. Famosas como Juliana Paes, Isis Valverde, Bruna Marquezini, Monique Alfradique, Thelminha e Pabllo também se renderam a peça amarrada na cabeça no dia a dia. Assim com o tie dye, o lenço com amarração inspirada nos anos 70 é tendência. "No universo da moda as tendências sempre retornam, por isso temos visto vários elementos dos anos 70 nos looks. Sempre é feito uma releitura com os elementos da época", explica a consultora de imagem Loraynne Pavezi.
Para investir na ideia, basta escolher um lenço que combine com o seu estilo e seja grande o suficiente para poder ser dobrado ao meio, formando um triângulo, e passado na cabeça para amarrar por debaixo ou por cima dos fios.
Juliana Paes usa lenço na cabeça
Juliana Paes escolheu o acessório para o banho de piscina Crédito: Reprodução/Instagram

COMBINAÇÃO

O lenço amarrado com as pontas soltas atrás é o estilo favorito das famosas. Mas Loraynne Pavezi diz que não tem um modelo padrão para usar o acessório. "Existem vários tipos de amarrações, a moda se reinventou e é permitido brincar com os lenços de acordo com a imagem que você quer transmitir".
Fernanda Trindade, que é consultora de moda e colunista de A GAZETA, explica como errar ao utilizar o acessório. "É só não misturar muitas coisas, como óculos exagerados ou brincos e colares muito grandes. Deixe o lenço ser o protagonista da produção", diz.
Para combinar a roupa lisa com o lenço estampado a dica é coordenar as cores entre si. "Já para a roupa estampada e lenço estampado as cores das duas estampas têm que 'conversar'. Pelo menos o fundo de uma estampa tem que combinar com as cores da outra estampa", explica Fernanda Trindade. Ela sugere usar o lenço com acessórios mais delicados como brincos de argolinhas e colares mais finos.

Lenço amarrado na cabeça

O adorno faz a cabeça das mulheres nesse verão, pois também garante que o cabelo vai ficar arrumado. "Após um mergulho, ele é uma solução ótima para disfarçar o cabelo bagunçado. Esse é um truque de estilo infalível", diz Loraynne Pavezi. O acessório pode ser usado com amarrações em bolsas, no pescoço ou como cinto. As possibilidades são inúmeras. "Fica um charme fazer amarração no pulso, tem que usar a imaginação", diz Loraynne.

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