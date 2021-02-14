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Beleza

Cabelos: coque é uma das tendências de penteado do momento

Existem vários tipos desse penteado. E no verão ela se torna um bom aliado pela praticidade e frescor imediato

Públicado em 

14 fev 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Coque
O coque é aposta certa para qualquer hora do dia Crédito: Pinterest
Um dos penteados mais versáteis, clássicos e rápidos, o coque está sempre em alta no mundo da moda! Ele é aposta certa para qualquer hora do dia e uma opção curinga para lá de moderna.
Existem diversos tipos de coque: baixo e elegante, alto e superalinhado e até mesmo as versões mais cotidianas e bagunçadas.
E já que estamos na estação mais quente, esse tipo de penteado se torna um bom aliado pela praticidade e frescor imediato, listei alguns tipos de coque que vão salvar os seus looks. Deixe o rabo de cavalo um pouco de lado e experimente esse penteado queridinho que nunca sai de moda.

Coque

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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