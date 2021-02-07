Versátil e estiloso: vestido jeans volta à moda repaginado

A peça se adapta a várias ocasiões, basta complementar a produção com acessórios Crédito: Reprodução Pinterest

O vestido jeans já dava sinais do seu retorno há algum tempo, quando surgiu em diversas coleções. Agora mais do que nunca, a peça está de volta e é uma das apostas favoritas para a próxima temporada.

Para investir no estilo de um jeito moderno, aposte nos detalhes e recortes, com mangas bufantes, ombro a ombro, de um ombro só, mini, acinturado ou amplo... A peça sem dúvida é aposta certeira para protagonizar looks cheios de estilo.

Escolha a lavagem que mais combina com seu estilo e aposte na tendência. Crédito: Reprodução Pinterest

As lavagens mais escuras são as preferidas e mais democráticas, combinam em qualquer ocasião e com quase todos os tipos de sapatos.