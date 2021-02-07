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Moda

Versátil e estiloso: vestido jeans volta à moda repaginado

Se você quer investir em produções práticas e modernas sem grandes esforços, esse é o vestido certo

Públicado em 

07 fev 2021 às 02:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Vestido jeans volta a ser tendência / Dica da Nanda
A peça se adapta a várias ocasiões, basta complementar a produção com acessórios Crédito: Reprodução Pinterest
O vestido jeans já dava sinais do seu retorno há algum tempo, quando surgiu em diversas coleções. Agora mais do que nunca, a peça está de volta e é uma das apostas favoritas para a próxima temporada.
Para investir no estilo de um jeito moderno, aposte nos detalhes e recortes, com mangas bufantes, ombro a ombro, de um ombro só, mini, acinturado ou amplo... A peça sem dúvida é aposta certeira para protagonizar looks cheios de estilo.
Vestido jeans volta a ser tendência / Dica da Nanda
Escolha a lavagem que mais combina com seu estilo e aposte na tendência. Crédito: Reprodução Pinterest
As lavagens mais escuras são as preferidas e mais democráticas, combinam em qualquer ocasião e com quase todos os tipos de sapatos.
Se você quer investir em produções práticas e modernas sem grandes esforços, esse é o vestido certo!

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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