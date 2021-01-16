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Moda

Segunda pele estampada: aposte na blusa que é tendência do momento

Elas são capazes de arrematar um visual moderno e descolado. Dá para usar sozinha ou em sobreposições com camisas, vestidos ou t-shirts

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 05:00

Públicado em 

16 jan 2021 às 05:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Blusa segunda pele é tendência / Dica da Nanda
Os modelos possuem diversas formas de combinações. Basta usar a criatividade Crédito: Reprodução Pinterest
Uma das apostas favoritas dessa temporada são as blusas segunda pele transparentes, bem justinhas e estampadas, uma peça básica, mas que eleva qualquer produção. Elas já bastam por si só e ainda são capazes de arrematar um visual moderno e descolado na medida. Dá para usar sozinha ou em sobreposições com camisas, vestidos ou t-shirts.
Os modelos possuem diversas formas de combinações. Até os looks mais elegantes entram nessa tendência, por ser uma peça curinga que consegue transformar qualquer proposta básica em mais sofisticada.
Basta usar a criatividade e se jogar nas combinações nada óbvias para uma produção cool e inesperada. Aposte!
Blusa segunda pele é tendência / Dica da Nanda
Inspire-se e escolha qual versão mais combina com seu estilo. Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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