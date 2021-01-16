Segunda pele estampada: aposte na blusa que é tendência do momento

Uma das apostas favoritas dessa temporada são as blusas segunda pele transparentes, bem justinhas e estampadas, uma peça básica, mas que eleva qualquer produção. Elas já bastam por si só e ainda são capazes de arrematar um visual moderno e descolado na medida. Dá para usar sozinha ou em sobreposições com camisas, vestidos ou t-shirts.