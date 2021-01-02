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Moda

Xadrez quadriculado: a tendência que vai te conquistar em 2021

A minha dica para arrematar um visual para lá de estiloso é investir com tudo no look total xadrez que segue essa proposta mais alegre

Públicado em 

02 jan 2021 às 05:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Tendência do print xadrez
o print xadrez quadriculado com a padronagem bem grande virou tendência lá fora e promete vir com tudo por aqui Crédito: Pinterest
Vamos começar 2021 falando de uma tendência fortíssima para esse ano, o print xadrez quadriculado com a padronagem bem grande virou tendência lá fora e promete vir com tudo por aqui.
Tendência do print xadrez
A estampa tem uma proposta mais descolada e muito moderna Crédito: Pinterest
A estampa tem uma proposta mais descolada e muito moderna, sendo uma opção certeira para dar um 'up' no visual mais básico. Para as mais ousadas investir no look total xadrez é aposta infalível.
Tendência do print xadrez
A peça será responsável por trazer um mood mais divertido e cool para as nossas produções Crédito: Pinterest
Sem dúvida nenhuma, a peça será responsável por trazer um mood mais divertido e cool para as nossas produções desse ano que está começando. A minha dica para arrematar um visual para lá de estiloso é investir com tudo no look total xadrez que segue essa proposta mais alegre. Confira na galeria as sugestões de looks e se inspire. 

Tendência: xadrez quadriculado

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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