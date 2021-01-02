Xadrez quadriculado: a tendência que vai te conquistar em 2021

o print xadrez quadriculado com a padronagem bem grande virou tendência lá fora e promete vir com tudo por aqui Crédito: Pinterest

Vamos começar 2021 falando de uma tendência fortíssima para esse ano, o print xadrez quadriculado com a padronagem bem grande virou tendência lá fora e promete vir com tudo por aqui.

A estampa tem uma proposta mais descolada e muito moderna Crédito: Pinterest

A estampa tem uma proposta mais descolada e muito moderna, sendo uma opção certeira para dar um 'up' no visual mais básico. Para as mais ousadas investir no look total xadrez é aposta infalível.

A peça será responsável por trazer um mood mais divertido e cool para as nossas produções Crédito: Pinterest

Sem dúvida nenhuma, a peça será responsável por trazer um mood mais divertido e cool para as nossas produções desse ano que está começando. A minha dica para arrematar um visual para lá de estiloso é investir com tudo no look total xadrez que segue essa proposta mais alegre. Confira na galeria as sugestões de looks e se inspire.