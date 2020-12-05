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Dicas da Nanda

Bíquinis de décadas passadas estão em alta

Modelagens e recortes já vistos nos inspiram a criar produções cheias de bossa. Confira os modelos e as estampas

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

05 dez 2020 às 05:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dicas da Nanda
A calcinha asa-delta foi sucesso  na década de 80  Crédito: Pinterest
Os modelos de biquíni que remetem aos clássicos de décadas passadas estão mais em alta do que nunca. Estamos revivendo modelagens e recortes vistos há tempos que hoje nos inspiram para criar produções cheias de bossa.
Dicas da Nanda
A hot paint foi sucesso nos anos 20 Crédito: Pinterest
Dicas da Nanda
As clássicas bolinhas também vieram do passado pra fazer bonito nesse verão Crédito: Pinterest
Como no caso do top meia taça, calcinha asa-delta, hot pants e por aí vai. Já nas estampas, as clássicas bolinhas são também outra grande tendência do passado que veio para ficar. O print charmoso e minimalista é aposta certa para quem procura um look praiano básico, mas, ao mesmo tempo, superfashionista.
Dicas da Nanda
Crédito: Pinterest
Dicas da Nanda
A estampa tie dye parece não sair de cena tão cedo Crédito: Pinterest
Outra estampa que parece não sair de cena tão cedo é a tie dye. Ela foi a protagonista do verão passado, mas promete permanecer forte nessa temporada.
Dicas da Nanda
O maiô com uma pegada oitentista, supercolorido, também promete desfilar pelas areias Crédito: Pinterest
E não poderia ficar de fora o maiô com uma pegada oitentista e supercolorido, que funciona desde à praia até o look de street style no pós praia.

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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