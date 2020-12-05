Bíquinis de décadas passadas estão em alta

Os modelos de biquíni que remetem aos clássicos de décadas passadas estão mais em alta do que nunca. Estamos revivendo modelagens e recortes vistos há tempos que hoje nos inspiram para criar produções cheias de bossa.
Como no caso do top meia taça, calcinha asa-delta, hot pants e por aí vai. Já nas estampas, as clássicas bolinhas são também outra grande tendência do passado que veio para ficar. O print charmoso e minimalista é aposta certa para quem procura um look praiano básico, mas, ao mesmo tempo, superfashionista.
Outra estampa que parece não sair de cena tão cedo é a tie dye. Ela foi a protagonista do verão passado, mas promete permanecer forte nessa temporada.
E não poderia ficar de fora o maiô com uma pegada oitentista e supercolorido, que funciona desde à praia até o look de street style no pós praia.