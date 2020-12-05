Bíquinis de décadas passadas estão em alta

A calcinha asa-delta foi sucesso na década de 80 Crédito: Pinterest

Os modelos de biquíni que remetem aos clássicos de décadas passadas estão mais em alta do que nunca. Estamos revivendo modelagens e recortes vistos há tempos que hoje nos inspiram para criar produções cheias de bossa.

A hot paint foi sucesso nos anos 20 Crédito: Pinterest

As clássicas bolinhas também vieram do passado pra fazer bonito nesse verão Crédito: Pinterest

Como no caso do top meia taça, calcinha asa-delta, hot pants e por aí vai. Já nas estampas, as clássicas bolinhas são também outra grande tendência do passado que veio para ficar. O print charmoso e minimalista é aposta certa para quem procura um look praiano básico, mas, ao mesmo tempo, superfashionista.

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A estampa tie dye parece não sair de cena tão cedo Crédito: Pinterest

Outra estampa que parece não sair de cena tão cedo é a tie dye. Ela foi a protagonista do verão passado, mas promete permanecer forte nessa temporada.

O maiô com uma pegada oitentista, supercolorido, também promete desfilar pelas areias Crédito: Pinterest